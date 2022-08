HaloLock Kickstand: Alternative MagSafe-Akkus jetzt auch in Deutschland

Der Zubehör-Anbieter ESR verkauft seine magnetischen iPhone-Akkus vom Typ HaloLock Kickstand nun auch auf dem deutschen Markt und bietet diese in den beiden Farbvarianten Weiß und Schwarz für jeweils knapp 48 Euro zum Kauf an.

Die mit einer Kapazität von 5000 mAh ausgestatteten Stromspender lassen sich in Kombination mit dem iPhone 12 und dem iPhone 13 einsetzen und haften auf den MagSafe-Rückseiten der letzten beiden iPhone-Generationen von allein.

Ein ausklappbarer Standfuß auf der Rückseite der HaloLock Kickstand-Akkus kann das iPhone dann auf Wunsch sowohl im Hoch- als auch im Querformat aufrichten und so etwa zum Führen von FaceTime-Telefonaten oder zum Konsumieren von Videoinhalten auf dem Schreibtisch platzieren.

Der HaloLock Kickstand selbst wird per USB-C-Port aufgeladen und besitzt eine Pass-Through-Ladefunktion, mit der sich verbundenes iPhone und Akku gleichzeitig am Netzteil mit Strom versorgen lassen.

Erste Konkurrenten bieten 10.000 mAh

Die neuen Zusatz-Akkus von ESR konkurrieren mit vergleichbaren Stromspendern von Anker. Hier bieten sich zum einen die magnetische Powerbank Anker 622 mit einer identischen Kapazität von 5000 mAh in fünf Farben zu Preisen zwischen 49 und 59 Euro an.

Zum anderen hat Anker mit der magnetischen Powerbank Anker 633 ein doppelt so starkes Akku-Paket im Angebot, das nicht nur 10.000mAh liefert, sondern ebenfalls über einen klappbaren Standfuß auf seiner Rückseite verfügt.

Die magnetische Powerbank Anker 633 bietet sich auch als kabelgebundenes Ladegerät an und liefert 20 Watt, was die Schnellladung per USB-C-zu-Lightning-Kabel ermöglicht. Der HaloLock Kickstand hingegen kommt am Kabel lediglich auf eine Ladeleistung von 12 Watt, was nicht ausreicht um Apples Schnelllademodus zu aktivieren, der das iPhone binnen 30 Minuten zu 50 Prozent mit Energie füllt.