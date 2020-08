HomeKit-Kameras: Neue Eufy-Firmware heilt Kinderkrankheiten

Die Anker-Tochter Eufy hat ihrer schwenkbaren Indoor-Kamera mit HomeKit-Anbindung, der Indoor Cam 2K Pan & Tilt, ein Firmware-Update verpasst.

Version 2.0.7.7 behebt mehrere Nick­lig­keiten der Innenraumkamera. So vergisst die Kamera nun nicht mehr, wenn Nutzer die Aufnahme-LED deaktiviert hatten.

Zudem verspricht der Anbieter die Auslieferung der Streams bei aktiver HomeKit-Option optimiert zu haben. Ebenfalls beseitigt wurden Installationsfehler, die verhinderten, dass die Kamera in Apples Home-App aufgenommen bzw. aus dieser entfernt werden konnte.

Eufys HomeKit-Kameras starteten am 10. Juli in den deutschen Markt und sind seitdem die günstigsten Indoor-Kameras mit HomeKit-Anbindung.

Verglichen mit den teuren Konkurrenten von Eve (die Eve Cam kostet 149 Euro) und Logitech (die Circle View kostet 179 Euro) sind die stationäre Indoor Cam 2K und die mit einer zusätzliche Bewegungsverfolgung ausgestattete Indoor Cam 2K Pan & Tilt mit ihren Verkaufspreisen von 40 bzw. 50 Euro fast schon als Schnäppchen zu bezeichnen.

Beide Kameras sind sowohl für die HomeKit-Integration als auch für die Nutzung von HomeKit Secure Video ausgelegt, lassen sich aber auch gänzlich frei von Apples Smart-Home-Protokoll über die App des Herstellers bedienen. Zudem können die Kameras einen RTSP-Stream ausliefern, der sich zur Sicherung etwa an das eigene NAS streamen lässt.

Die Eufy-App informiert per Push-Nachricht über Ereignisse wie im Sucher erkannte Personen und bietet ihrerseits den direkten Zugriff auf die Ereignis-Clips an, die standardmäßig auf einer SD-Karte in der Kamera selbst gesichert werden.

Seit dem Verkaufsstart der beiden Kameras sind diese immer wieder vergriffen und lassen sich nur per Vorbestellung ordern, die im 2-Wochen-Takt bedient werden.

Das Update auf Version 2.0.7.7 erfolgt selbstständig.

eufy Indoor Cam 2K mit Bewegungssensor

2K-Resolution + Fortschrittliche Nachtsicht

Fortschrittliche Smart Detection: Mensch + Haustier + Baby weint

Individuelle Aktivitätszone

Zwei-Wege-Audio

Sofortige Echtzeit-Alarme und Momentaufnahmen-Benachrichtigungen

24/7-Aufzeichnung mit lokaler Speicherung (bis zu 128 GB)

Eufy Security App & Apple HomeKit, Alexa, Google Assistant

Produkthinweis eufy Security Indoor Cam 2K Plug-In Überwachungskamera für Innenbereiche, mit WLAN-Funktion, Personenerkennung,... 39,99 EUR

eufy Indoor Cam 2K mit Schwenk-Neige-Funktion

Schwenken, Neigen und Zoomen

– 360° horizontales Schwenken

– 100° vertikales Neigen

– 8-facher Zoomen

– 360° horizontales Schwenken – 100° vertikales Neigen – 8-facher Zoomen 2K-Resolution + Fortschrittliche Nachtsicht

Fortschrittliche Smart Detection:Mensch + Haustier + Baby weint

Individuelle Aktivitätszone

Zwei-Wege-Audio

Sofortige Echtzeit-Alarme und Momentaufnahmen-Benachrichtigungen

24/7-Aufzeichnung mit lokaler Speicherung (bis zu 128 GB)

Eufy Security App & Apple HomeKit, Alexa, Google Assistant