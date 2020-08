Citymapper: Tolle Nahverkehrs-App für Berlin, Köln, Hamburg

Die Nahverkehrs-App Citymapper gibt es schon länger. Auf ifun.de erstmals 2014 berücksichtigt, hat die Transport-Applikation, die nicht nur Bus- und Bahnfahrer, sondern auch Car-Sharer, Radler und Spaziergänger bedient, sogar die Boom-Phase der ÖPNV-Apps zwischen 2015 und 2018 überlebt.

Ein Zeitraum, in dessen Verlauf viele konkurrierende Angebote ihren Betrieb aus Kostengründen einstellen mussten, aufgekauft wurden oder schlicht von der Bildfläche verschwanden. Wer erinnert sich noch an Qixxit, Ally, Moovel oder Nextr?

Zurück zu Citymapper. Die App lebt nicht nur, sondern hat sich in den zurückliegenden Jahren auch prächtig entwickelt. Der Download, dessen Angebot sich auch auf dieser Webseite einsehen lässt, hält Streckennetzkarten und Live-Informationen zu zahlreichen Car-Sharing-Anbietern vor, informiert über Bauarbeiten und Verspätungen im öffentlichen Personennahverkehr und bietet nette Zusatz-Optionen wie etwa eine Rad-Navigation, die euch zwischen den drei Optionen Ruhig, Normal oder Schnell wählen lässt.

Einzige, gleichzeitig aber auch bedeutsame Einschränkung: Citymapper ist nur in gut 60 Regionen und Metropolen verfügbar. In Deutschland bislang ausschließlich in Berlin, Köln, Dortmund und Hamburg. Dafür bietet sich die App mit der Verfügbarkeit in Kopenhagen, Stockholm, Rom, Paris, Wien, Istanbul, Barcelona New York und Tokio jedoch für den nächsten Städtetrip an.

Anwender, können auf der offiziellen City-Übersicht der Applikation zudem für ihre Wunsch-Stadt abstimmen.

Bis auch euer Wohnort mit dabei ist, empfehlen wir heute den Berlinern und Berlin-Besuchern sowie allen iPhone-Nutzern in Hamburg zumindest einen kurzen Blick auf die übersichtliche Alltags-Navi-App zu werfen, die komplett kostenlos genutzt werden kann.

Zur Finanzierung setzt Citymapper unter anderem auf ein optionales Supporter-Abo, mit dem die hartgesottenen Unterstützern der App dafür sorgen können, dass Citymapper nicht das gleiche Schicksal wie Qixxit, Ally, Moovel oder Nextr ereilt.