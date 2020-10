HomeKit, Haustür, Hardware: Neues zu tedee und zum Nuki Smart Door

Die offizielle iPhone-Applikation des HomeKit-kompatiblen Türschlosses Nuki, eine Lösung, der wie uns zuletzt im Mai gewidmet haben, irritiert viele Bestandskunden seit dem letzten Update mit einem Hinweis auf ein vermeintlich neues Produkt: Das „Nuki Smart Door“.

Nuki Smart Door

Neu ist hier allerdings ausschließlich die App-Integration des „Smart Door“. Als Konzept vorgestellt wurde die Tür mit integrierter Schließanlage bereits zur Internationalen Funkausstellung 2019. Damals kündigte Nuki den Vorstoß in das Neubau-Segment und die zugehörige Lizenz-Kooperation „Works with Nuki“ an.

Der Plan des Grazer Unternehmens: Die Zielgruppe nicht mehr nur unter technisch interessierten Hausbesitzern und fortschrittlichen Mietern abstecken, sondern Umsätze auch mit Türen-Herstellern selbst einfahren.

Dazu wurde im vergangenen Jahr eine Nuki-Integration mit MyEvo demonstriert. Dem Produkt eines italienischen Herstellers für Zylinder und Schlösser.

Kurz: Beim „Nuki Smart Door“ handelt es sich nicht um ein neues, heißes Produkt, sondern um eine tiefe Nuki-Integration, die Hersteller elektronischer Türen in ihre Tür einbauen können. Aktuell ist die Schaltfläche lediglich zum Test in der App vorhanden. So der Hersteller auf Nachfrage von ifun.de.

tedee mit neuen Zylindern

tedee, das smartes Türschloss aus Polen, muss derzeit noch auf eine HomeKit-Anbindung verzichten, dafür haben die Macher des erst Anfang Juli vorgestellten Systems jetzt ihre Kompatibilität auf zahlreiche Schließzylindern von Drittanbietern ausgedehnt und unterstützen nun mehrere Sicherheitsklassen von Markenherstellern wie ABUS, KESO und ISEO.

Außerdem wird ab Ende dieser Woche ein Adapter für bereits vorhandene Zylinder verfügbar sein. Das tedee-Türschloss kostet 279 Euro, die tedee-Bridge noch mal 99 Euro. Die neuen Adapter sollen für 24,90 Euro angeboten werden.

Kompatible Schließzylinder gibt es fortan von EVVA, ISEO, DOM, DormaKaba, KESO (Modell 8000) und ABUS (Modelle Bravus 2500 MX, Pfaffenhain Z14, K82). Weitere Marken, unter anderem auch Zylinder von BKS, sind geplant. Eine Übersicht kann auf smartlock.de eingesehen werden.