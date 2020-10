Magnets: Kostenlose Widget-App teilt Fotos mit Freunden

Die Experimentiert-Phase in der wir uns seit der Freigabe von iOS 14 am 16. September befinden, kennen wir aus zurückliegenden Jahren. Plötzlich bietet der App Store zahlreiche, neuveröffentlichte iPhone-Anwendungen an, die einzig dafür geschrieben wurden, an eine der neu verfügbaren System-Funktionen anzudocken.

Keine Neu-Accounts nötig: Nutzt Apples iCloud-Kontakte

Unitasker, die Apples neue Systemschnittstellen ausreizen und gleichzeitig die Nachfrage nach dem gebotenen Funktionsumfang eruieren. Sobald die aufregenden ersten Tage mit dem neuen Betriebssystem überstanden sind, werden erfolgreiche Konzepte dann von den etablierten Playern am Markt aufgenommen, die Unitasker verschwinden wieder oder werden Erwachsen.

Die neue Gratis-Applikation Magnets gehört zum Feld der experimentellen iOS-14-Apps, die die Widget-Kapazitäten des neuen Systems aufbohrt und eine Idee umgesetzt hat, deren Test wir euch ans Herz legen wollen.

Einzeln installiert, gemeinsam verwaltet

Ist Magnets installiert, können mit Hilfe der App Foto-Widgets erstellt werden, die sich anschließend mit anderen iCloud-Kontakten in der Familien und im Freundeskreis teilen lassen. Werden diese um neue Fotos ergänzt, tauchen diese bei allen teilnehmenden Kontakten automatisch auf.

Ihr könnt euch Magnets so vorstellen, wie ein auf ein Widget reduziertes, geteiltes iCloud Foto-Album, dessen Aussehen von den zuletzt geteilten Fotos der Gruppe bestimmt wird. Im Gegensatz zu den iCloud Foto-Alben, werden die neuen Bilder allerdings nicht sofort nach dem Teilen-Vorgang eingeblendet, sondern benötigen einige Zeit, ehe diese auch auf dem Widget zu sehen sind. Hier sind die Anwender abhängig Apples akkuschonenden Routinen, die solche Hintergrundarbeiten nur unregelmäßig ausführen.

Ansonsten jedoch eine tolle Idee: App installieren. Widget einrichten. Freunde einladen. Fotos teilen. Sich von neuen Fotos auf dem Homescreen überraschen lassen.