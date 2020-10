HomeKit-Garagentoröffner: 42-Euro-Nachrüstlösung startet

Wenn man vom Teufel spricht! Gerade noch haben wir das HomeKit-Nachtlicht von Meross abgekanzelt – jetzt startet der WLAN Garagentoröffner des Anbieters auf den deutschen Markt. Die Hardware-Neuerscheinung, die sich bereits Anfang September ankündigte, ist zur Markteinführung mit einem Rabatt von 15 Prozent gekennzeichnet und kostet damit nur 42 Euro.

Der Garagentoröffner lässt sich sowohl in Apples HomeKit-Infrastruktur einbinden als auch über die App des Herstellers, mit Amazons Sprachassistentin Alexa, dem Google Assistant und über SmartThings fernsteuern.

Kompatibel mit zahlreichen Tor-Antrieben

Die mit HomeKit kompatible Version des WLAN-Garagentoröffners MSG100 besitzt ein WLAN-Modul, das ausschließlich in 2,4GHz-Netzen funkt, ab Werk aber mit so vielen Garagentor-Antireben zusammenarbeitet, dass der Hersteller eine 41 Seiten starke Kompatibilitäts-Liste anbietet (PDF-Download), die alle Modelle von Hörmann, Genie, Entrematic, Craftsman, Chamberlain und Co. listet, die in Kombination mit dem HomeKit-Modul genutzt werden können. Auch eine interaktive Web-Version steht zur Verfügung.

Mit seinem Verkaufspreis von deutlich unter 50 Euro ist der Garagentoröffner von Meross eine attraktive Alternative zu teuren, proprietären Lösungen und jenen Garagentor-Systemen, deren Anbieter bislang gar keine Option für die HomeKit-Nachrüstung angeboten haben.

Laut Meross soll die Installation des Moduls etwa 15 Minuten benötigen und vorhandene Wandtaster nicht in ihrer Funktionsfähigkeit einschränken. Sobald das Garagentor in HomeKit eingebunden ist, lässt sich dieses in Automationen einbinden, per Siri und über Apples Home-App ansprechen und steuern.

Auch die Zustandskontrolle ist über die Home-App möglich. Die von Meross beworbene Erinnerung an ein offenes Garagentor wird allerdings nur ausgelöst, wenn auch die offizielle App des Anbieters installiert ist. Das Modul kommt nach Angaben des Herstellers mit Produktabmessungen von 9,4cm x 4,4cm x 2,3 cm ins Haus und wiegt 216 Gramm.