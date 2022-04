HomeKit-Garagenöffner und eero-Router vorübergehend günstig

Beim Meross WLAN-Garagentoröffner handelt es sich um das neue, mit besserer Empfangsleistung und der Option zur Erweiterung auf bis zu drei Garagentore ausgestattete Modell. Der Funkschalter lässt sich in der Regel mit allen Garagentorantrieben verwenden, die über einen Taster gesteuert werden. In der Folge könnt ihr das Tor über die Home-App oder Siri steuern oder auch mal eben vom Sofa aus nachsehen, ob die Garage geschlossen oder geöffnet ist. Wir haben den HomeKit-Garagentoröffner von Meross hier ausführlich vorgestellt . Dank eines Aktionsgutscheins auf der Produktseite ist dieser aktuell zum Preis von 59,99 Euro erhältlich.

