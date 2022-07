HomeKit-Datenverlust nach dem Hinzufügen alter Apple-Geräte

Um die Konsequenzen in solch einem Fall abzufangen, ist es sicher kein Fehler, von den von HomeKit-Apps wie Controller für HomeKit teilweise angebotenen Backup-Funktionen Gebrauch zu machen. Wir warten ja immer noch darauf, dass Apple einen solchen Mechanismus standardmäßig in HomeKit integriert. Vielleicht erhalten wir ja zusammen mit der für Anfang 2023 angekündigten umfassenden HomeKit-Überarbeitung die Möglichkeit, HomeKit-Backups in der iCloud zu erstellen.

Das Thema HomeKit-Datenverlust haben wir in der Vergangenheit bereits an verschiedener Stelle aufgegriffen. Insbesondere im Zusammenhang mit umfangreicheren HomeKit-Installationen darf man es wohl als den größten anzunehmenden Unfall betrachten, wenn die Home-App plötzlich alles vergessen hat und man sein smartes Zuhause inklusive aller Automationen von Grund auf neu aufbauen muss.

Insert

You are going to send email to