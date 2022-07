GoodTask: Aufgabenmanager für iPhone, iPad, Apple Watch und Mac

Die iOS-Version von Good Task lässt sich kostenlos im App Store laden und ausprobieren. Das Upgrade auf die Vollversion kann per In-App-Kauf zum Preis von 9,99 Euro vorgenommen werden. Die Mac-Version ist mit 39,99 Euro ein Stück teurer und lässt sich vor dem Kauf als kostenlose Testversion bei den Entwicklern laden. Die ebenfalls verfügbaren Abos sind optional, falls man die Entwicklung zusätzlich unterstützen will.

GoodTask stellt nicht nur mehr und teils auch bessere Ansichtsoptionen zur Verfügung, als dies mit den Apple-Apps möglich ist, sondern bietet auch deutlich mächtigere Werkzeuge zum Erstellen und Bearbeiten der Einträge. Dazu zählen intelligente Listen mit vielseitigen Filteroptionen oder die Möglichkeit, Aufgaben unterwegs mithilfe von Schnellaktionen und hinterlegten Textschnipseln zeitsparend zu erfassen. Das Gute dabei ist die Tatsache, dass sämtliche über GoodTask erstellten und verwalteten Einträge stets auch in Apples iCloud-Apps vorhanden sind und man sich somit nicht wie teils bei anderen Anwendungen an das eine Produkt bindet.

GoodTask setzt auf Apples iCloud-Kalender und die Erinnerungen-App als Basis, führt die Inhalte beider Programme aber in einer Ansicht zusammen und bietet damit verbunden umfangreiche Funktionserweiterungen sowohl beim Erstellen und Verwalten von Einträgen als auch bei deren Anzeige. So zeigt sich die App beispielsweise nicht nur für iPhone, iPad und die Apple Watch optimiert, sondern steht ergänzend auch für den Mac zur Verfügung.

Der Aufgaben- und Projektmanager GoodTask ist mittlerweile in Version 7.1.3 verfügbar. Es ist schon ein Weilchen her, seit wir das letzte Mal auf die Anwendung hingewiesen haben. Die Entwickler zeichnen sich weiterhin durch permanente Produktpflege und Weiterentwicklung aus.

