HomeKit: Apps von Drittanbietern sollten sich ohne Account-Zwang nutzen lassen

In unserem Review des HomeKit-Luftreinigers Aiversa Purelle haben wir bereits darauf hingewiesen, dass wir in der Kommunikation mit dem Hersteller den Account-Zwang bei der zugehörigen App kritisiert haben. Schneller als erwartet hat Airversa hier reagiert und jetzt eine überarbeite Version seiner Sleekpoint genannten Anwendung bereitgestellt, die mit dem „Express Mode“ nun die Option bietet, sämtliche App-Funktionen auch ohne Anmeldung zu nutzen.

