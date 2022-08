Apple will verstärkt Original-Podcasts produzieren

Apple hat den Bloomberg-Informanten zufolge bereits mit anderen Studios vergleichbare Arrangements getroffen und inzwischen rund 10 Millionen Dollar in diesem Bereich investiert. Bei vergangenen Podcast-Produktionen hat Apple unter anderem mit den Studios At Will Media, Campside Media, Jigsaw Productions und Pineapple Street zusammengearbeitet. Ergebnisse waren Apple-Original-Podcasts wie „Wild Things: Siegfried & Roy“, „Run, Bambi, Run“, „The Line“ oder zuletzt „Project Unabom“. Eine Übersicht aller bislang von Apple veröffentlichten Original-Podcasts könnt ihr über den Apple TV+ Podcast-Kanal abrufen.

Apple will sein Engagement im Podcast-Bereich offenbar weiter ausbauen. Anders als beispielsweise Spotify setzt Apple dabei allerdings nicht auf große Namen, sondern will seine Original-Podcasts zumindest teilweise auch experimentell einsetzen, etwa um Ideen auszuloten und abzuklopfen, ob man diese zu einer Film- oder Serienproduktion für Apple TV+ erweitern könnte.

