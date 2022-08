Das iPhone Pro dürfte künftig deutlich teurer werden

Wir haben ja mit Blick auf den Umstand, dass Apple in diesem Jahr wohl stärker zwischen den Standard- und den Pro-Modellen des iPhone differenzieren wird, bereits darüber spekuliert, dass sich zumindest der Preis der besser ausgestatteten Modelle iPhone 14 Pro und iPhone 14 Pro Max zusätzlich erhöht. In dieser Richtung äußert sich nun auch der Analyst Ming-Chi Kuo und spricht von einer Preissteigerung um rund 15 Prozent über die gesamte iPhone-14-Serie hinweg.

(1/2)

Hon Hai/Foxconn is one of the winners of the increased ASP of iPhone 14 series. I estimated iPhone 14 series ASP would increase by about 15% (vs. iPhone 13 series ASP) to $1,000-1,050 (USD) due to two iPhone 14 Pro's price hikes & higher shipment proportion. https://t.co/UgiW0kom4F

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 10, 2022