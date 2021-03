HomeKit-Heizen mit tado°: Neuer Standfuß, neue App-Funktionen

Die Raumklima-Spezialisten des Münchner Hardware-Anbieters tado° haben ein neuen Accessoire und neue Funktionen für ihre offizielle tado°-Applikation angekündigt. Während die Feature-Neuerungen im Laufe der kommenden Wochen für alle Anwender ausgerollt werden sollen, ist der heute ebenfalls neu vorgestellte Ständer bereits verfügbar.

Neuer Kunststoff-Standfuß

Ob dieser allerdings auf eine große Nachfrage treffen wird, wagen wir zu bezweifeln. So bietet tado° für 24,99 Euro jetzt einen Kunststoff-Standfuß in iMac-Geometrie an, der sich an Haushalte richtet in denen eines der smarten tado° Funkt-Thermostate, ein Funk-Temperatursensors oder die smarte Klimaanlagen-Steuerung eingesetzt wird. Wurden die entsprechenden Steuer- und Status-Module bislang noch nicht an der Wand oder mit Hilfe der beiliegenden Klebenstreifen befestigt, bietet der Standfuß nun eine Möglichkeit, diese halbwegs elegant im Raum zu platzieren.

Nach Angaben des Anbieters ist der Standfuß ab sofort im Handel und im offiziellen tado° Online-Shop erhältlich – wir empfehlen euch vor dem Spontankauf jedoch diese Amazon-Rezension durchzulesen.

tado°: Neue App-Funktionen

Was die tado°-App angeht, können sich Bestandskunden gleich über mehrere Funktionsneuerungen freuen.

Kindersicherung : Zum einen hält die bereits Mitte Februar angekündigte Kindersicherung für die smarten Heizkörper-Thermostate Einzug. Diese lässt sich im Bereich Einstellungen > Räume & Geräte > Thermostat aktivieren.

: Zum einen hält die bereits Mitte Februar angekündigte Kindersicherung für die smarten Heizkörper-Thermostate Einzug. Diese lässt sich im Bereich Einstellungen > Räume & Geräte > Thermostat aktivieren. Kurzbefehle : Zum anderen sollen Anwender im Laufe der kommenden Woche neue Kurzbefehle in der tado°-App sehen, die das schnelle Heizen in allen Räumen, das schnelle deaktivieren der Heizkörper und die sofortige Rückkehr zum Standard-Zeitplan ermöglichen.

: Zum anderen sollen Anwender im Laufe der kommenden Woche neue Kurzbefehle in der tado°-App sehen, die das schnelle Heizen in allen Räumen, das schnelle deaktivieren der Heizkörper und die sofortige Rückkehr zum Standard-Zeitplan ermöglichen. Heizaktivitäten: Im Bereich Car & Protect der tado°-Applikation soll fortan eine verbesserte Übersicht der Heizaktivität angezeigt werden.

Browser-Zugriff möglich

Kleiner Tipp für tado°-Nutzer: Über das Web-Portal des Anbieters lassen sich alle Einstellungen der tado°-App auch direkt im Browser vornehmen. Ruft am Rechner einfach den folgenden Link auf und loggt euch ein: