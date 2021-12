Home Widget: HomeKit-Steuerung direkt auf dem HomeScreen

iPhone-Anwender, die in Sachen „Smart Home“ vor allem auf Komponenten mit Anbindung an Apples HomeKit-Standard setzen, können nicht viel damit falsch machen einen Blick auf die junge iPhone-Applikation Home Widget zu werfen, diese versucht den Zugriff auf die im Heimnetz aktiven HomeKit-Geräte in Form von frei konfigurierbaren iPhone-Widgets anzubieten.

Wir schreiben bewusst „versucht“, da Apple selbst eigentlich keine interaktiven Elemente in den Homescreen-Widgets vorsieht. Hier setzt Home Widget auf einen kleinen Trick: Nach dem Antippen eines Widgets, wird die Home Widget-App selbst gestartet, führt die gewünschte Aktion aus und schließt sich danach wieder.

Je nachdem wie häufig ihr auf eure HomeKit-Geräte zugreifen müsst und wie (un)zuverlässig sich Siri dafür bislang erwiesen hat, kann Home Widget aber durchaus hilfreich sein. Die kostenlos ladbare Applikation bietet in jedem Fall eine Vielzahl möglicher Konfigurationen. So könnt ihr kleine, mittlere und ganz große Widgets erstellen, die mit beliebigen Icons, Farben und Aktionen verknüpft werden können und so ziemlich alle Geräte steuern, die bereits in HomeKit eingebunden sind.

Über die Widgets könnt ihr Szenen aktivieren und einzelne Geräte umschalten. Dies funktioniert auch, ohne dass ihr dafür in das von der App angebotene Premium-Upgrade investieren müsst – zumindest eingeschränkt.

Ohne Bezahlung eingeschränkt nutzbar

So lassen sich auch ohne Bezahlung bis zu drei Panels mit jeweils maximal sieben Aktionen konfigurieren. Allerdings können diese nur 10 Mal am Tag ausgelöst werden- Wer die Hilfe der App häufiger benötigt und zudem auch Zugriff auf die sonst ansonsten ausgegrauten App-Einstellungen haben möchte, kommt am Premium-Kauf nicht vorbei. Dieser kostet wahlweise 4 Euro pro Jahr oder einmalig 9 Euro.