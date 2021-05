Home Connect Plus: Bosch-App kombiniert namhafte Smarthome-Systeme

Mit Home Connect Plus will der Bosch-Ableger Home Connect ein gemeinsames Smarthome-Erlebnis schaffen. Die Anwendung kombiniert die Produkte teils namhafter Hersteller. Neben Bosch Smarthome sind als Partner Firmen und Produkte wie Philips Hue, tado, Nanoleaf, Homematic IP, Netatmo, Sonos, Nuki, Yale und Bose mit im Boot.

Die Betreiber bringen mit Home Connect Plus eine weitere plattformübergreifende Lösung zur Steuerung von Smarthome-Komponenten an den Start. Dabei ist es einmal mehr das Ziel, bestehende Kompatibilitätsschwellen zu überspringen und vernetzte Geräte über eine gemeinsame App zu steuern und beispielsweise in Automationen zu kombinieren. Home Connect Plus erweitert dabei das bestehende Hausgeräte-Netzwerk „Home Connect“ um verschiedenste Smarthome-Produkte von Beleuchtungslösungen bis zum Rasenmäher.

Wir lichten den App-Dschungel und bieten die optimale Smart-Home-Lösung! Mit der neuen App von Home Connect Plus kannst du verschiedene Smart-Home-Geräte und ganze Systeme unterschiedlicher Hersteller miteinander verbinden, automatisieren und zentral steuern. Mach dir den Alltag leichter und gewinne Zeit für die Dinge, die dir wirklich wichtig sind.

Die Liste der kooperierenden Systeme kann sich sehen lassen, am Ende könnte sich allerdings auch hier das geschlossene System als Hemmschwelle erweisen. Die App erfordert zunächst eine Registrierung bei dem Bosch-Authentifizierungssystem SingleKey ID. Die Verknüpfung zu den Partnerdiensten erfolgt dann über ein Standardprotokoll, die separaten Anmeldedaten bleiben so jeweils beim entsprechenden Partner.

Sind die Geräte verknüpft, so lassen sich über die unterschiedlichen Anbieter hinweg Automationen anlegen. Der Nutzen hängt hier im wesentlichen davon ab, welche beziehungsweise wie viele der Home-Connect-Partnerlösungen man selbst verwendet. Home Connect Plus ersetzt dabei nicht die Apps der Hersteller, sondern dient lediglich dazu, die zentralen Funktionen der einzelnen Dienste zu kombinieren.

Eine Sprachsteuerung über Home Connect Plus ist derzeit noch nichtmöglich. Dem Betreiber zufolge werden die Möglichkeiten diesbezüglich derzeit noch ausgelotet. Zum Start ist die neue App in Deutschland und Österreich verfügbar, die Benutzung ist kostenlos.

Home Connect Plus: Einrichten und Funktionen im Video