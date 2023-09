Hörspiel-Flatrate Tigertones: Jahreszugang zum Sonderpreis

Über die offizielle Tigertones iPhone-Applikation gebucht, werden für den Zugriff auf Tigertones üblicherweise 9,99 Euro pro Monate fällig. Ein an sich schon fairer Preis, der sich über ein aktuelles Angebot auf das 12-Monats-Ticket jedoch auf nur noch 7,16 Euro pro Monat drücken lässt. So gibt es das 12-Monats-Ticket aktuell mit einem Preisnachlass in Höhe von 34 Prozent für nur noch 85,99 Euro bei Amazon.

Auf die Hörspiel-Flatrate Tigertones, die sich über die gleichnamige iPhone-Anwendung nutzen lässt, haben wir in dieser Stelle schon mehrfach aufmerksam gemacht. Der Audio-Streaming-Dienst für Kinder und junge Jugendliche bietet über 15.000 Titel an , unter denen sowohl Hörspiele und Hörbücher als auch Musikinhalte vertreten sind.

Insert

You are going to send email to