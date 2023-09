iPhone 15: Akku mit 80%-Deckel und Ladezyklus-Anzeige

Im Einstellungen-Bereich Allgemein > Info stellt die iPhone-15-Familie zudem eine neue Ladezyklus-Anzeige zur Verfügung, in der sich ablesen und erkennen lässt, wie viele Mal das eigene Gerät schon auf- und wieder entladen wurde. Ein Ladezyklus wurde absolviert, wenn der iPhone-Akku einmal komplett aufgeladen und einmal komplett entleert wurde. Ein Ladezyklus ist also auch dann erreicht, wenn das iPhone zweimal von 100 Prozent auf 50 Prozent entladen und wieder anschließend wieder aufgeladen wurde.

So hat Apple den Systembereich zur Akkugesundheit bei den neuen Geräten etwas umfangreicher gestaltet. Dieser lässt sich in den iPhone-Einstellungen im Bereich Batterie > Batteriezustand & Ladevorgang aufrufen. Während vorangegangene iPhone-Generationen hier lediglich über die maximale noch mögliche Kapazität und die Unterstützung der so genannten Hochleistungfähigkeit berichtet haben, bietet das iPhone 15 nun auch eine Auswahl von Ladeoptimierungen an.

Insert

You are going to send email to