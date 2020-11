Hörgerät und iPhone 12: Apple will Audio-Probleme zügig beheben

Seit mehreren Jahren unterstützt das iPhone die enge Zusammenarbeit mit sogenannten „Made for iPhone“-Hörgeräten. Träger entsprechend vorbereiteter Hörhilfen können die Einstellungen ihrer Hörgerät direkt am iPhone vornehmen, bekommen Anrufe per Bluetooth auf die Ohren und haben über das Kontrollzentrum Zugriff auf die wichtigsten Regler ihrer täglichen Begleiter.

In der neuen iPhone-Familie 2020 hat das Feature, das Apples Smartphone mit den zahlreichen am Markt erhältlichen „Made for iPhone“-Hörgeräten verbindet jedoch mit mehreren Problemen zu Kämpfen, die den gemeinsamen Einsatz von Telefon und Hörhilfe, je nach Ausprägung der Fehler, fast unmöglich machen.

Laut Apple kann es bei der Verbindung von einem „Made for iPhone“-Hörgerät mit dem iPhone 12, dem iPhone 12 mini, dem iPhone 12 Pro oder dem iPhone 12 Pro Max dazu kommen, dass diese:

laute Störgeräusche von sich geben.

für Aussetzer in der Audiowiedergabe sorgen.

die Audiowiedergabe verzerren können.

Bekannte Probleme, die Apple mit einem zukünftigen iOS-Update adressieren will und betroffene Anwender dazu anhält, stets zu prüfen, dass die neueste iOS-Version installiert ist.

Noch hat Apple keinen Zeitplan veröffentlicht, wann genau die gewohnte Hörgerät-Funktion wiederhergestellt sein wird, gibt aber an das Hilfe-Dokument #HT211953 („Dein Made for iPhone-Hörgerät hat bei der Verbindung mit einem iPhone 12-Modell Probleme mit der Tonqualität“) zu aktualisieren, sobald ein Update verfügbar ist.

Wahrscheinlich dürfte die Fehlerhebung mit der Ausgabe von iOS 14.3 sein. Das Update wird seit dem 13. November getestet und bereitet nicht nur Apples neues ProRAW-Fotoformat vor, sondern integriert auch die Öko-Suchmaschine Ecosia, zeigt eine AirTags-Animation und führt eine neue Update-Funktion für HomeKit-Accessoires ein.