Ohnehin liegt der Fokus jener Nutzer, die stets auf den frühzeitigen Zugriff auf Apples neueste Betriebssysteme und den damit verbundenen Funktionen aus sind, auf den mittlerweile offiziell vorgestellten Herbst-Updates. Entwickler können erste Testversionen von iOS 16 & Co. bereits installieren, die Verfügbarkeit über Apples öffentliches Beta-Programm wird in etwa drei Wochen erwartet.

Freigabe dürfte bald kommen iOS 15.6 & Co. mittlerweile in Beta 3 verfügbar

