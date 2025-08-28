iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 41 903 Artikel

Neu von Ugreen: MagFlow mit 25 Watt und iPhone-17-Hüllen
Der Zubehör-Anbieter Ugreen erweitert seine MagFlow-Serie um zwei neue Ladeprodukte, die den Qi2-Standard mit bis zu 25 Watt unterstützen. Beide Produkte sind zum Preis von 39,99 Euro erhältlich.

Autohalterung Ugreen

Neben der bereits Anfang der Woche präsentierten Powerbank und 2-in-1-Ladestation, über die wir hier auf ifun.de berichtet haben, erscheinen nun ein kabelloser Auto-Halter mit Ladefunktion sowie ein separat nutzbarer, magnetischer Ladeadapter mit USB-C-Anschluss.

Autohalterung und Ladeadapter vorgestellt

Die MagFlow-Autohalterung fixiert das iPhone mithilfe von 18 Magneten und soll auch bei Fahrten auf unebenen Straßen sicheren Halt bieten. Sie wird direkt an den Lüftungsschlitzen des Fahrzeugs befestigt und kommt mit einem USB-C-auf-USB-C-Kabel. Ein iPhone 16 Pro Max lässt sich damit in rund 30 Minuten bis zur Hälfte aufladen. Für die volle Ladegeschwindigkeit ist alleridngs iOS 26 erforderlich, das Apple voraussichtlich Mitte September mit der iPhone-17-Serie veröffentlichen wird. Nutzer älterer Modelle ab dem iPhone 12 können über MagSafe weiterhin mit bis zu 15 Watt laden.

UGREEN MagFlow Wireless Car Charger 25W, Qi2 zertifizierte MagSafe Autohalterung mit Ladefunktion, Magsafe... 39,99 EUR

Der ebenfalls neue Ladeadapter ist als flaches Ladepad ausgeführt und wird mit einem fest verbundenen, 1,5 Meter langen USB-C-Kabel geliefert. Er eignet sich vor allem für den Einsatz zu Hause oder am Arbeitsplatz. Auch hier beträgt die maximale Ladeleistung 25 Watt, die durch die Qi2-Zertifizierung ermöglicht wird.

UGREEN MagFlow Magnetisches Wireless Charger 25W, Qi2 zertifizierte Kabelloses Ladepad kompatibel mit MagSafe für... 39,99 EUR

Neue Schutzhüllen für das iPhone 17

Parallel zu den Ladegeräten bringt Ugreen neue Hüllen für die kommende iPhone-Generation auf den Markt. Diese sind mit verstärkten Rändern, stoßabsorbierenden Eckpolstern und erhöhten Kanten zum Schutz der Kamera ausgestattet. Eine rutschfeste Rückseite sowie eine Anti-Fingerabdruck-Beschichtung sollen für eine langlebige Nutzung sorgen.

Ugreen Iphone Case

Die Hüllen sind für MagSafe-Zubehör optimiert und sollen eine stabile Verbindung beim kabellosen Laden gewährleisten. Zusätzlich integriert Ugreen taktile Tasten, die eine präzisere Kamerabedienung ermöglichen sollen.

UGREEN Phone Handyhülle Schutzhülle - Robuste Stoßfestige Hülle mit Präzisionsausschnitten für Phone Pro (2025) -... 15,99 EUR

