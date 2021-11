Hintergrund-Video: „Lerne die Apple Watch Series 7 kennen“

Seit dem 25. Oktober laufen Apples Tech Talks 2021. Mit dem neuen Format geht Apple in diesem Jahr ein zweites mal auf die Entwickler-Community zu und bietet diesen zahlreiche Video-Workshops und Online-Sessions mit Apple-Mitarbeitern an. In den Videos, die live aus zahlreichen Apple Locations rund um den Globus ausgestrahlt werden, soll es um Schlüssel-Technologien der aktuellen Betriebssysteme und Hardware-Generationen gehen.

Heute etwa leiten Apple-Experten die teilnehmenden Entwickler dabei an, wie sich schön anzuschauende App Clips gestalten lassen, wie man seine Anwendungen mit den nun gesondert im App Store berücksichtigten In-App-Events in Verbindung bringt und wie es die eigenen Neuerscheinungen am besten durch den gefürchteten App-Review-Prozess schaffen, ohne sich mit Ablehnungen oder Nachfragen auseinandersetzen zu müssen.

Alle angebotenen Video-Workshops verlangen eine Registrierung und sind, trotz des Online-Angebotes, relativ schnell ausgebucht. Allerdings scheint Apple nebenbei auch das offizielle Videoarchiv für Entwickler mit neuen Inhalten zu füllen.

Tech Talk #10884: „Meet Apple Watch Series 7“

Hier wurde jetzt der 15-Minuten-Clip „Meet Apple Watch Series 7“ (also etwa „Lerne die Apple Watch Series 7 kennen“) veröffentlicht, in dem drei Apple-Designer zu Wort kommen und auf die Veränderungen des jüngsten Apple-Watch-Modells eingehen.

Was bedeutet der größere Display-Platz für vorhandene Anwendungen? Welche besonderen Überlegungen müssen im Bezug auf die leicht gewölbten Display-Ränder angestellt werde? Wie lassen sich Apple Watch-Applikationen erstellen, die auf allen Modellen der Computeruhr gleich gut aussehen?

Der neue Clip steht als Tech Talk #10884 auf dieser Webseite zur Verfügung und kann als Direkt-Download auch im HD-Format und im SD-Format aus dem Netz geladen werden.