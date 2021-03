Hier seht ihr iOS 15 zuerst: Apple Developer-App aktualisiert

Einhergehend mit der Ankündigung der WWDC21 hat Apple auch die offizielle Developer-Applikation zum Zugriff auf das Video-Material der Entwickler-Veranstaltung aktualisiert und bietet den kostenlosen Download, den auch ganz reguläre Nutzer installieren können, jetzt in Version 9.0 an.

Neue App für Mac, iPhone, iPad und Apple TV

Über die Developer-Applikation wird Apple den Zugriff auf die Einzel-Sessions ermöglichen, darüber hinaus aber auch die Live-Streams der Auftaktveranstaltung und der so genannten Platform Statte of the Union anbieten. Vor allem die Auftaktveranstaltung richtet sich als Marketing-Event auch an Otto Normalverbraucher und wird einen ersten Blick auf die bevorstehenden Updates der Betriebssysteme Apples gewähren.

Für gewöhnlich präsentiert Apple diese zum Anfang der WWDC und geht hier auf eine Handvoll ausgewählter „Tentpole-Features“ ein, die Lust auf die neuen Systeme machen sollen.

Entwickler haben im Anschluss an die Präsentation der neuen Betriebssysteme dann für gewöhnlich die Möglichkeit erste Vorabversionen zu laden, die im Laufe der anschließenden Monate durch die Ausgabe mehrere Betaversionen nach und nach verfeinert werden und das Licht der Welt dann zur Vorstellung der nächsten iPhone-Generation im Herbst erblicken.

iOS 15 und macOS 12 am 7. Juni

Die neue macOS-Version benötigt als für den Konzern-Umsatz nicht ganz so wichtiger Nachzügler hier üblicherweise ein bis zwei zusätzliche Monate bis zur initialen Freigabe.

In diesem Jahr werden iOS 15 und iPadOS 15 erwartet. Auf dem Mac dürfte Apple nach Jahren des Verharrens auf macOS 10, in diesem Jahr direkt von macOS 11 auf macOS 12 springen und damit zu einer ähnlichen Versionsnummern-Handhabe wie auf iOS und iPadOS wechseln.