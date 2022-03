Roomba-Sauger von iRobot lassen sich per Siri steuern

Wer einen Homebridge-Server am Laufen hat, kann auch einen Blick auf die mit den verschiedenen Roomba- und Brava-Modellen von iRobot kompatiblen Plugins werfen. Ins Auge gestochen sind uns hier Homebridge Roomba2 und Homebridge iRobot . Ausprobiert haben wir keines von beiden, daher freuen wir uns über kurze Erfahrungsberichte oder weitere Tipps von iRobot-Nutzern in den Kommentaren.

Die Saugroboter von iRobot lassen sich jetzt auch über Siri steuern. Zwar gibt es weiterhin keine direkte Anbindung an HomeKit, doch erlaubt es die zugehörige App iRobot Home in der neuesten Version, die passenden Siri-Kurzbefehle zu erstellen.

