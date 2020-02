Hey Apple: Wir wollen die Aktivität-App auch mit dem iPhone verwenden

Das iPhone ist üppig mit Sensoren ausgestattet und problemlos in der Lage, nicht nur die Schritte seines Besitzers, sondern auch weiterführende Infos zu dessen sportlichen Aktivitäten zu sammeln. Doch in der von Apple mitgelieferten App Aktivität ist davon nichts sichtbar – wer mithilfe der Apple-App seinen inneren Schweinehund überwinden will, muss sich eine Apple Watch zulegen.

Gleicher Tag: Links in „Health“ und rechts in „Aktivität“

Natürlich hält der App Store genügten Alternativen zur persönlichen Motivation bereit, zu unseren Favoriten zählt weiterhin der kostenlose Schrittzähler++, doch die Apple-Restriktion ist unsinnig und widerspricht dem immer wieder propagierten Ziel, man wolle mithilfe der eigenen Apps auch die Gesundheit der Nutzer fördern. Die Teilnahme an Wettbewerben oder auch die Möglichkeit, Auszeichnungen beispielsweise für Schrittziele zu erhalten, sind ohne die Watch tabu. Apple hat logischerweise mehr Interesse an wachsenden Verkaufszahlen der Uhr als daran, iPhone-Besitzern die Aktivität-App schmackhaft zu machen.

Auch für Apple-Watch-Besitzer von Vorteil

Allerdings kann die Entscheidung, nicht mit der Uhr erfasste Bewegungsdaten außen vor zu lassen, auch für Besitzer einer Apple Watch ziemlich ärgerlich sein. Dies kann vermutlich jeder nachvollziehen, der die Uhr hin und wieder zuhause vergisst und am Abend dann mit leeren Aktiväts-Ringen dasteht. Bei mir hat dies mittlerweile dazu geführt, wieder komplett auf andere Anwendungen umzusteigen. Der oben erwähnte Schrittzähler beispielsweise verzeiht mir das Zuhauselassen von Apple Watch und iPhone gleichermaßen, und führt die von den beiden Geräten erfassten Daten jederzeit zuverlässig zusammen – eine simple Programmierarbeit, zu der sich Apple nicht bemüßigt fühlt.