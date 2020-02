Live-Mithören: Hörgeräte-Funktion lässt sich auch mit Beats-Hörern nutzen

Es ist mittlerweile bald wieder anderthalb Jahre her, seit Apple mit iOS 12 die Funktion „Live-Mithören“ eingeführt hat. Damals ließ sich die Funktion mangels weiterer Modelle noch ausschließlich mit den AirPods der ersten Generation nutzen. Mittlerweile hat sich der Kreis der kompatiblen Geräte deutlich erweitert und es kann nicht schaden, die als „Ersatz-Hörgerät“ verwendbare Funktion in Erinnerung zu rufen.

„Live-Mithören“ lässt sich neben den AirPods-Modellen der ersten und zweiten Generation sowie den AirPods Pro auch mit den Powerbeats Pro und – als bislang einziger Kopfhörer – mit den Beats Solo Pro verwenden.

Wenn ihr die Funktion benutzen wollt, müsst ihr zunächst das zugehörige Steuerelement im Kontrollzentrum hinzufügen. Öffnet dazu die Einstellungen „Kontrollzentrum“, tippt auf „Steuerelemente anpassen“ und fügt hier die Option „Hören“ hinzu.

Wenn nun eines der genannten Ohr- bzw. Kopfhörer-Modelle mit eurem iPhone verbunden ist, könnt ihr die Funktion über das Kontrollzentrum aktivieren. Tippt hier zunächst auf das Ohr-Symbol und dann auf „Live-Mithören“.

In der Folge könnt ihr das iPhone als „Richtmikrofon“ verwenden. Dreht das Gerät so, dass das Mikrofon an der Unterseite in die gewünschte Richtung zeigt. Die Lautstärke der Audiowiedergabe über die Ohrhörer könnt ihr dabei wie gewohnt mit den Lautstärketasten regeln.

Die Funktion Live-Mithören stand bevor Apple die AirPods-Unterstützung freigegeben hat ausschließlich in Verbindung mit kompatiblen Hörgeräten zur Verfügung.