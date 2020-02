Kurzfilm-App RTRO filmt was der Name verspricht

Moment hat sich einen Namen als Anbieter von Kamerazubehör gemacht, dazu zählen insbesondere auch Objektive und Filter für das iPhone. Mit der iPhone-App RTRO zielt das Unternehmen auf Nutzer von Plattformen wie Instagram oder TikTok. Die App dient zum schnellen Erstellen von effektvollen Kurzvideos im Retro-Stil.

RTRO kommt kostenlos mit drei verschiedenen Filtern an Bord, die mit Farbstichen und einer eleganten Schwarz-Weiß-Umsetzung dem Namen der App alle Ehre machen. Die App erlaubt das schnelle Filmen von Videoclips, die alle zusammen maximal 60 Sekunden füllen dürfen und anschließend direkt an Instagram übertragen oder in der Fotos-App gespeichert werden können. Die Intensität der Filterfunktion lässt sich dabei ebenso anpassen wie die Bildrate, ganz nett ist auch die Möglichkeit, mal eben per Doppeltipp zwischen der Rück- und Selfiekamera zu wechseln – auch während der Aufnahme.

Geld verdienen wollen die Macher von RTRO in Zukunft dann nicht nur durch den Verkauf ihrer Objektive, sondern auch per In-App-Kauf in der App. Drei Filter inklusive der oben beschriebenen Funktionen sind kostenlos, weitere Effekte kosten dann allerdings Geld. Entweder müssen zusätzliche Filter separat gekauft werden, oder man schließt ein Abo zum Monatspreis von 2 Euro ab.