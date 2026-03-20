Hermès verkauft exklusives Ladezubehör für Apple-Geräte

Geld spielt keine Rolle? Dann schaut euch doch mal das neue Ladegerät „Paddock Duo“ an, das von der französischen Luxusmarke Hermès im Set mit einer passenden Etui-Tasche für 3.950 Euro angeboten wird.

Die Tasche und der Bezug des Ladepads sind aus Leder gefertigt. Das Ladegerät selbst verfügt über zwei MagSafe-Bereiche, die ein schnelles Aufladen von iPhones und der Apple Watch ermöglichen sollen. In die Oberseite der Etui-Tasche ist ein zusätzliches Aufbewahrungsfach integriert. Im Hauptfach hat neben dem Duo-Ladegerät noch ein passendes Netzteil Platz. Dieses ist jedoch nicht im Lieferumfang enthalten – das kann man bei dem Preis nicht erwarten. Hermès empfiehlt hier einen USB-C-Adapter mit mindestens 20 Watt Leistung. Auf den Produktbildern liegt der von Apple für 25 Euro angebotene gewöhnliche iPhone-Adapter bei.

Einzel-Ladegerät für 950 Euro

Das Ladegerät „Paddock Duo“ wird von Hermès auch einzeln angeboten. Dann werden (ebenfalls ohne Netzteil) nur noch 1.350 Euro fällig. Alternativ dazu hat Hermès mit dem Ladegerät „Paddock Solo“ auch einen einfachen Ladeteller für Einzelgeräte zum Preis von 950 Euro im Programm.

Und weil die Etui-Tasche etwas groß für das kleine Solo-Ladegerät wäre, bieten die Franzosen zusätzlich noch ein Etui namens „Petit Paddock“ an, das es mit dem Duo-Ladegerät für 3.250 Euro und mit dem Solo-Ladegerät für 2.850 Euro gibt.

Hermès langjähriger Apple-Partner

Hermès ist seit mittlerweile mehr als zehn Jahren offizieller Zubehörpartner von Apple. Den Anfang hat die Luxusmarke im Jahr 2015 gemacht und verschiedene exklusive Armbänder für die Apple Watch vorgestellt. Die aus 18-karätigem Gold gefertigte Sonderedition der Apple Watch hatte Hermès damals knapp verpasst. Apple hat diese Luxusvariante der Smartwatch lediglich mit der ersten Generation der Uhr angeboten. Damals hatte das Apple-Management die Zielgruppe für die Uhr noch nicht im Sport-, sondern im Modebereich gesehen.