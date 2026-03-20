Zwischen 1.000 und 4.000 Euro
Hermès verkauft exklusives Ladezubehör für Apple-Geräte
Geld spielt keine Rolle? Dann schaut euch doch mal das neue Ladegerät „Paddock Duo“ an, das von der französischen Luxusmarke Hermès im Set mit einer passenden Etui-Tasche für 3.950 Euro angeboten wird.
Die Tasche und der Bezug des Ladepads sind aus Leder gefertigt. Das Ladegerät selbst verfügt über zwei MagSafe-Bereiche, die ein schnelles Aufladen von iPhones und der Apple Watch ermöglichen sollen. In die Oberseite der Etui-Tasche ist ein zusätzliches Aufbewahrungsfach integriert. Im Hauptfach hat neben dem Duo-Ladegerät noch ein passendes Netzteil Platz. Dieses ist jedoch nicht im Lieferumfang enthalten – das kann man bei dem Preis nicht erwarten. Hermès empfiehlt hier einen USB-C-Adapter mit mindestens 20 Watt Leistung. Auf den Produktbildern liegt der von Apple für 25 Euro angebotene gewöhnliche iPhone-Adapter bei.
Einzel-Ladegerät für 950 Euro
Das Ladegerät „Paddock Duo“ wird von Hermès auch einzeln angeboten. Dann werden (ebenfalls ohne Netzteil) nur noch 1.350 Euro fällig. Alternativ dazu hat Hermès mit dem Ladegerät „Paddock Solo“ auch einen einfachen Ladeteller für Einzelgeräte zum Preis von 950 Euro im Programm.
Und weil die Etui-Tasche etwas groß für das kleine Solo-Ladegerät wäre, bieten die Franzosen zusätzlich noch ein Etui namens „Petit Paddock“ an, das es mit dem Duo-Ladegerät für 3.250 Euro und mit dem Solo-Ladegerät für 2.850 Euro gibt.
Hermès langjähriger Apple-Partner
Hermès ist seit mittlerweile mehr als zehn Jahren offizieller Zubehörpartner von Apple. Den Anfang hat die Luxusmarke im Jahr 2015 gemacht und verschiedene exklusive Armbänder für die Apple Watch vorgestellt. Die aus 18-karätigem Gold gefertigte Sonderedition der Apple Watch hatte Hermès damals knapp verpasst. Apple hat diese Luxusvariante der Smartwatch lediglich mit der ersten Generation der Uhr angeboten. Damals hatte das Apple-Management die Zielgruppe für die Uhr noch nicht im Sport-, sondern im Modebereich gesehen.
Für Leute die wissen nicht wohin mit ihren Geld…
Ja genau für die! Versuche es mal, vielleicht schafft du es auch.
Man kann sich auch sinnlos melken lassen!
Wer es braucht…
Ich kann mir die Kollektion hoch und runter kaufen. Bin aber nicht verblödet. ;-)
Grundsätzlich ok, aber irgendwann sieht man einen anderen mit dem gleichen Ladegerät und das Gefühl „Hermes“ dafür schwindet.
Gibt es dann in wenigen Tagen 100+ Fakes aus China ^^
Aber finde es gut, dass es wieder Lederzubehör gibt. Vermisse die Apple Ledercases, die waren super
Mein Gedanke , hässlich ist es ja nicht .
Nur 1x pro Haushalt :-(
Schnapper!!
Genau so etwas suche ich nur für Normalverdiener. MagSafe und Apple Watch Ladegerät mit einem Kabel.
Hat jemand einen Tip?
Vermutlich musst Du nur bei Aliexpress das Gerät finden, bevor Hermes das Leder Dingsbums draufmacht.
Und selbst wenn das Teil aus Blauwaleichelhaut gefertigt ist, das hat doch gar keinen Gegenwert
Wie kommt man auf so ein Preisschild ?
Das kann man bei Hermés immer fragen. Aber so lange die Nachfrage hoch genug ist.
Wunderschön, wenn das Geld keine Rolle spielen würde hätte ich es schon
Ich suche noch einen goldenen Tankdeckel für meinen Nissan Micra. Gibt’s da auch was von Hermes?
Nö, den gibts nur in Leder.
Un-Hermés-lich :)
Ganz chic, aber die Preise sind idiotisch. Dafür sollte jeder Herstellungsprozess von Hand oder mit den Zähne erfolgt sein. Das ist aber nur ein total überzogenes Industrieobjekt. Hat sicher nichts mit Handwerk zu tun.
Eigentlich ziemlich cool da es ja das Magsafe Duo von Apple selbst nicht mehr gibt. Der Preis ist aber leider absurd.
Dekadent
„Damals hatte das Apple-Management die Zielgruppe für die Uhr noch nicht im Sport-, sondern im Modebereich gesehen.“
Apple sieht sein Produkt noch immer im Modebereich. Hüllen, Armbänder, Individualisierung – das ist Mode und nicht Technik/Sport. Und das ist ein Bereich mit sehr hohen Margen. (Hülle 69 € VP vs. <5 € SK)