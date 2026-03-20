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Zwischen 1.000 und 4.000 Euro

Hermès verkauft exklusives Ladezubehör für Apple-Geräte
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21 Kommentare 21

Geld spielt keine Rolle? Dann schaut euch doch mal das neue Ladegerät „Paddock Duo“ an, das von der französischen Luxusmarke Hermès im Set mit einer passenden Etui-Tasche für 3.950 Euro angeboten wird.

Die Tasche und der Bezug des Ladepads sind aus Leder gefertigt. Das Ladegerät selbst verfügt über zwei MagSafe-Bereiche, die ein schnelles Aufladen von iPhones und der Apple Watch ermöglichen sollen. In die Oberseite der Etui-Tasche ist ein zusätzliches Aufbewahrungsfach integriert. Im Hauptfach hat neben dem Duo-Ladegerät noch ein passendes Netzteil Platz. Dieses ist jedoch nicht im Lieferumfang enthalten – das kann man bei dem Preis nicht erwarten. Hermès empfiehlt hier einen USB-C-Adapter mit mindestens 20 Watt Leistung. Auf den Produktbildern liegt der von Apple für 25 Euro angebotene gewöhnliche iPhone-Adapter bei.

Hermes Etui

Einzel-Ladegerät für 950 Euro

Das Ladegerät „Paddock Duo“ wird von Hermès auch einzeln angeboten. Dann werden (ebenfalls ohne Netzteil) nur noch 1.350 Euro fällig. Alternativ dazu hat Hermès mit dem Ladegerät „Paddock Solo“ auch einen einfachen Ladeteller für Einzelgeräte zum Preis von 950 Euro im Programm.

Und weil die Etui-Tasche etwas groß für das kleine Solo-Ladegerät wäre, bieten die Franzosen zusätzlich noch ein Etui namens „Petit Paddock“ an, das es mit dem Duo-Ladegerät für 3.250 Euro und mit dem Solo-Ladegerät für 2.850 Euro gibt.

Hermes Zeug

Hermès langjähriger Apple-Partner

Hermès ist seit mittlerweile mehr als zehn Jahren offizieller Zubehörpartner von Apple. Den Anfang hat die Luxusmarke im Jahr 2015 gemacht und verschiedene exklusive Armbänder für die Apple Watch vorgestellt. Die aus 18-karätigem Gold gefertigte Sonderedition der Apple Watch hatte Hermès damals knapp verpasst. Apple hat diese Luxusvariante der Smartwatch lediglich mit der ersten Generation der Uhr angeboten. Damals hatte das Apple-Management die Zielgruppe für die Uhr noch nicht im Sport-, sondern im Modebereich gesehen.
20. März 2026 um 17:56 Uhr von chris Fehler gefunden?


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  • Grundsätzlich ok, aber irgendwann sieht man einen anderen mit dem gleichen Ladegerät und das Gefühl „Hermes“ dafür schwindet.

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  • Gibt es dann in wenigen Tagen 100+ Fakes aus China ^^

    Aber finde es gut, dass es wieder Lederzubehör gibt. Vermisse die Apple Ledercases, die waren super

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  • Genau so etwas suche ich nur für Normalverdiener. MagSafe und Apple Watch Ladegerät mit einem Kabel.

    Hat jemand einen Tip?

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  • Und selbst wenn das Teil aus Blauwaleichelhaut gefertigt ist, das hat doch gar keinen Gegenwert
    Wie kommt man auf so ein Preisschild ?

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  • Wunderschön, wenn das Geld keine Rolle spielen würde hätte ich es schon

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  • Ich suche noch einen goldenen Tankdeckel für meinen Nissan Micra. Gibt’s da auch was von Hermes?

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  • Ganz chic, aber die Preise sind idiotisch. Dafür sollte jeder Herstellungsprozess von Hand oder mit den Zähne erfolgt sein. Das ist aber nur ein total überzogenes Industrieobjekt. Hat sicher nichts mit Handwerk zu tun.

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  • Eigentlich ziemlich cool da es ja das Magsafe Duo von Apple selbst nicht mehr gibt. Der Preis ist aber leider absurd.

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  • „Damals hatte das Apple-Management die Zielgruppe für die Uhr noch nicht im Sport-, sondern im Modebereich gesehen.“

    Apple sieht sein Produkt noch immer im Modebereich. Hüllen, Armbänder, Individualisierung – das ist Mode und nicht Technik/Sport. Und das ist ein Bereich mit sehr hohen Margen. (Hülle 69 € VP vs. <5 € SK)

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