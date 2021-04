HERE WeGo! – Die ehemalige Nokia-App zeigt sich deutlich moderner

Die kostenfreie Navigations-App HERE WeGo! präsentiert sich grundlegend überarbeitet in Version 4. Die Entwickler setzen auf eine modernere und klarer gestaltete Benutzeroberfläche.

Bei HERE WeGo! handelt es sich um die einst unter Nokia entstandene Navigations-App, die mittlerweile durch namhafte Partner wie BMW, Audi, Mercedes und Pioneer getragen wird.

In der neuen Version präsentiert sich HERE WeGo! ein ganzes Stück eleganter, hält dabei aber an bewährten Funktionen wie der Möglichkeit zum Download der Karten für die Offline-Nutzung fest. Den Schalter für die Offline-Nutzung findet ihr in den Einstellungen der App, dort können auch die gewünschten Karten heruntergeladen und bereits geladene Karten verwaltet werden. Zudem erlaubt HERE WeGo! das Speichern interessanter oder häufig genutzter Orte in eigenen Sammlungen.

Mit dem heutigen Update geben die Entwickler nach längerer Zeit wieder ein Lebenszeichen von sich. Ihr letztes Update hat die App vor bald einem Jahr im Juli 2020 erfahren. Seit März vergangenen Jahres unterstützt HERE WeGo! auch die Verwendung über CarPlay.