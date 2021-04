Prêt à Pousser: „Indoor-Garten“ mit App-Bedienung

Mit The ēdn SmallGarden ist in den USA bereits der erste „Indoor-Garten“ mit HomeKit-Anbindung erhältlich. Für die Markteinführung hierzulande gibt es noch keinen Termin, doch wer auf HomeKit verzichten kann, findet mit Prêt à Pousser aber auch ein in Deutschland erhältliches Pflanzsystem mit App-Anbindung.

Ein Indoor-Garten mit App-Steuerung, braucht man das? Vermutlich nicht. Doch wer auf solche Spielereien steht, findet einem Teil der von Prêt à Pousser angebotenen Pflanzlösungen auch mit Bluetooth und der Option zur erweiterten Bedienung per iPhone-App ausgestattet. Der Hersteller wirbt damit, dass die App beim Aufbau des Systems und Anpflanzen unterstützt, sowie zudem mit erweiterten Informationen dienen kann. Zudem lässt sich die Leuchtkraft und der Lichtzyklus der LED-Lampen per App einstellen und man kann Push-Erinnerungen zum Gießen oder Düngen erhalten.

Mit den Modellen Lilo Connect, Lilo Edition und Modulo 2 hat Prêt à Pousser drei seiner Pflanzsysteme mit Bluetooth ausgestattet und damit für die App-Anbindung vorbereitet. Die Modelle unterscheiden sich im Wesentlichen durch ihre Größe, die Zahl der Töpfe und teils auch ihre Lichtleistung. Die Preise für die Bluetooth-Modelle liegen zwischen 129,99 Euro und 179,99 Euro inklusive ausgewählten Pflanzkapseln. Letztere sind in verschiedenen Sorten auch zum Einzelkauf erhältlich. Der Vertrieb läuft in Deutschland unter anderem über Gravis und Amazon.