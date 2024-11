Heartstrings: Apples Weihnachtsvideo 2024

Vielleicht habt ihr schon darauf gewartet: Später als in den vergangenen Jahren hat Apple sein diesjähriges Weihnachtsvideo veröffentlicht. In diesem Jahr nutzt Apple die traditionelle Videoveröffentlichung dazu, für die AirPods Pro 2 und die damit seit kurzem verfügbare Hörhilfefunktion zu werben.

Das neue Apple-Video zeigt eine Familie bei Weihnachtsfeierlichkeiten, denen der Vater nur mit eingeschränktem Hörvermögen folgen kann und schließlich auf mit den AirPods Pro 2 mögliche Hörunterstützung zurückgreift.

Apple hat den Leistungsumfang der AirPods Pro 2 mit dem im Oktober veröffentlichten Update auf iOS 18.1 um die Möglichkeit erweitert, das persönliche Hörvermögen zu testen und dabei ein sogenanntes Audiogramm zu erstellen. Das iPhone spielt dabei Töne in unterschiedlicher Lautstärke und mit wechselnden Frequenzen ab, die man per Fingertipp bestätigen muss, sobald man sie wahrnimmt. Anschließend kann man die AirPods Pro 2 auf Basis der in diesem Rahmen gewonnenen Ergebnisse als auf das persönliche Hörvermögen abgestimmte Hörhilfe verwenden.

Apple merkt im Zusammenhang mit der neuen Videoveröffentlichung an, dass Menschen mit Hörverlust im Durchschnitt zehn Jahre lang warten, bevor sie ihr Gehör tatsächlich testen und Hörgeräte anpassen lassen. Dabei ist das Gehör ein wichtiger Faktor, wenn es darum geht, sein Umfeld zu erfahren und sich damit zu verbinden. Die neue Funktion soll dabei helfen, Menschen auf einen Hörverlust hinzuweisen und die damit verbundenen Einschränkungen zu minimieren.

Apple-Weihnachtsvideos aus vier Jahrzehnten

Apples Weihnachtsvideos blicken auf eine lange Tradition zurück. Zuletzt haben wir hier im vergangenen Jahr den Stop-Motion-Film „Fuzzy Feelings“ gesehen. Wir hängen das Video gemeinsam mit einer Auswahl weiterer bemerkenswerter Apple-Weihnachtsvideos aus den vergangenen vier Jahrzehnten an.

Fuzzy Feelings – 2023

Misunderstood – 2013

Siri helps Santa – 2011

Apple Nightmare Before Christmas – 1994

Santa – 1982