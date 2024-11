Smartphone-Markt: Dieses Jahr läuft Android besser als das iPhone

Kurz vor Jahresende haben die Marktforscher International Data Corporation (IDC) ihre Einschätzung zu den Smartphone-Verkaufszahlen 2024 geteilt. So soll der weltweite Smartphone-Markt im aktuellen Jahr im Vergleich zum Vorjahr zwar um 6,2 Prozent wachsen, Apple muss sich dagegen mit deutlich weniger zufriedengeben. Der Zuwachs der auf iOS basierenden Geräte soll sich auf lediglich 0,4 Prozent beschränken.

Die Ursache für Apples schlechtes Abschneiden seien insbesondere schwache Zahlen in Märkten wie China, den USA und Europa. Dies habe das Unternehmen auch nicht dadurch ausgleichen können, dass sich das iPhone in aufstrebenden Märkten wie vor allem Indien besonders gut verkauft.

Dieses Jahr liegt Android vorne

Das Wachstum im aktuellen Jahr wird vor allem durch den Absatz von Android-Geräten in Regionen wie Asien-Pazifik (ohne Japan und China), Lateinamerika, Nahost, Afrika und China getrieben. Insbesondere laufe hier der Verkauf von Geräten im unteren Preissegment sehr gut, sodass Android in diesem Jahr wohl alles in allem um 7,6 Prozent zulegen kann.

Bereits im kommenden Jahr soll sich das Blatt jedoch wieder wenden. Für 2025 prognostiziert IDC ein Wachstum von 3,1 Prozent für Apple, wodurch das Unternehmen wieder vor Android liegen soll. Der Android-Zuwachs wird dann auf deutlich geringere 1,7 Prozent geschätzt. Für die für 2025 prognostizierten Einbußen im Wachstum werden Faktoren wie eine allgemeine Marktsättigung und längere Aktualisierungszyklen verantwortlich gemacht. Zudem zeige der Handel mit gebrauchten Geräten zunehmend Auswirkungen auf die Gesamtzahlen.

Foldables spielen untergeordnete Rolle

IDC erwähnt auch die Kategorie Klapptelefone. Die „Foldables“ seien zwar weiterhin im Fokus der Hersteller, weisen jedoch noch ein geringes Marktvolumen auf.. Für dieses Jahr werde ein Wachstum von 10,5 Prozent erwartet.

Als Basis für diese Zahlen dient der regelmäßig aktualisierte „Mobile Phone Tracker“ von IDC. Für die veröffentlichten Daten greifen die Marktforscher auf eine Vielzahl länderspezifischer, ausgewerteter Informationen zurück.