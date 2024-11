Telekom: AirTags zum Bestpreis und doppelter Datenbonus im Dezember

Mobilfunk-Kunden der Telekom dürfen sich auch in diesem Jahr über zusätzliches Datenvolumen im Dezember freuen. Im Rahmen der sogenannten „Magenta-Weihnachts-Wochen“ wird die Telekom den monatlichen Datenbonus im Zeitraum vom 1. bis 31. Dezember verdoppeln.

Dieser Datenbonus ist nicht mit dem Inklusivvolumen des Vertrags zu verwechseln, sondern es geht um die bis zu 10 GB zusätzliches Datenvolumen, die man in Verbindung mit einem MagentaMobil-Vertrag zusätzlich erhalten kann.

Die Höhe des Datengeschenks ist von der Dauer des Vertragsverhältnisses abhängig. So erhalten Bestandskunden für jedes Jahr im Mobilfunknetz der Telekom monatlich 500 MB zusätzlich, wobei die Obergrenze bei 10 GB liegt. Dieser Bonus wird im Dezember dann nochmal verdoppelt. Das Geschenk wird allerdings nicht automatisch bereitgestellt, sondern muss wie der Datenbonus an sich in der MeinMagenta-App der Telekom aktiviert werden.

Darüber hat will die Telekom hat die Telekom für Dezember noch verschiedene Magenta-Moments-Geschenke für Bestandskunden angekündigt:

In der ersten Dezemberwoche gibt’s ein hollywoodreifes Streaming-Geschenk. In der zweiten Dezemberwoche winken Aktionen rund um den Weihnachtsbaum. In der dritten Dezemberwoche wird es bei Magenta Moments filmreif.

Heute vier AirTags für 76 Euro

Vor den Weihnachtsaktionen laufen derzeit noch die Black-Friday-Angebote bei Magenta Moments. Am heutigen Donnerstag habt ihr hier die Möglichkeit, ein Viererpack AirTags für lediglich 76 Euro zu ergattern. Normalerweise werden hier mindestens 89 Euro fällig.

Den Gutschein für die vier AirTags können sich Mobilfunkkunden der Telekom heute noch über den Bereich „Magenta Moments“ in der MeinMagenta-App sichern. Morgen will die Telekom dann die AirPods Pro der zweiten Generation zum Bestpreis anbieten. Die Ohrhörer sollen dann für 176 Euro angeboten werden und damit rund 100 Euro unter dem offiziellen Verkaufspreis liegen.