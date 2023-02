HealthFit und Fitstatics führen App-Abonnements ein

Fitstatics verlangt für das so genannte Fitstatics Pro-Abonnement 11,99 Euro pro Jahr. Ein Monats-Abonnement für 1,29 Euro steht ebenfalls bereit. Initial startete Fitstatics als gänzlich kostenfreie Applikation in den App Store, der wir noch im Februar des vergangenen Jahres eine Download-Empfehlung mit auf den Weg gegeben haben .

Die beiden Jahresabos werden in der App für 5,99 Euro beziehungsweise 11,99 Euro angeboten und sollen dabei helfen, die kontinuierliche Arbeit an der App mitzufinanzieren. HealthFit selbst wird für 6 Euro zum Einmalkauf angeboten und tauch schon seit mehreren Jahren unter unseren Empfehlungen auf. Vor allem regelmäßige Läufer haben hier einen netten Kompagnon mit dem sich die zurückliegenden Trainingseinheiten gut überblicken lassen.

HealthFit integriert die Abo-Funktion dabei im Stil eines wiederkehrenden Trinkgeldes und koppelt zwar auch die Verfügbarkeit von Funktionen an die Zahlungsbereitschaft, hält sich hier jedoch stark zurück. So erhalten Unterstützer, die sich für eines der beiden Jahres-Abonnements entscheiden lediglich drei neue Ansichten für die OpenStreetMap-Karten: Topo, Draußen und Winter.

Die Macher der beiden iPhone-Applikationen HealthFit und Fitstatics haben sich dafür entschieden ihre Anwendungen um kostenpflichtige Software-Abonnements zu ergänzen. Beide Apps dienen in erster Linie dazu die in Apples Health-Anwendung gesicherten Workout-, Fitness- und Gesundheitsdaten aufzubereiten und übersichtlich darzustellen.

Insert

You are going to send email to