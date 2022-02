Fitstatics: Gesundheitsdaten-Auswertung auf iPhone und Apple Watch

Die App lässt sich kostenlos aus dem App Store laden, bringt Komplikationen für die Apple Watch mit und zeigt die Übersicht, mit Strecken und Belastungsgraphen sowohl auf dem iPhone-Display als auch auf dem kleinen Bildschirm der Computeruhr an. Schon in ihrer jetzigen noch sehr jungen Form mit viel Spiel nach oben ist Fitstatics eine Download-Empfehlung.

Mit Fitstatics bietet sich eine neue App zur Auswertung der in Apples Health-App gesicherten Gesundheitsdaten an, die eine nette Besonderheit mitbringt. Fitstatics lässt sich als kombinierte iPhone und Apple Watch-Anwendung nicht nur von Apples Smartphone aufrufen, sondern auch direkt auf der Apple Watch starten und informiert euch direkt am Handgelenk über die letzten Lauf- und Fahrrad-Strecken.

