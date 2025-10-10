Neu in iOS 26: Komplette Anrufhistorie pro Kontakt

Mit iOS 26 hat Apple die Telefon-App um eine Funktion ergänzt, die eine vollständige Anrufhistorie pro Kontakt anzeigt. Nutzer können damit alle ein- und ausgehenden Gespräche sowie verpasste Anrufe mit einer bestimmten Person nachvollziehen. Die Übersicht listet Datum, Uhrzeit und Gesprächsdauer auf und kann, in Abhängigkeit von den vorhandenen Daten, mehrere Jahre zurückreichen.



Der Zugriff erfolgt direkt über die Telefon-App. In der Gesprächsübersicht lässt sich der gewünschte Kontakt auswählen. Anschließend genügt ein Fingertipp auf den Namen, um die Detailansicht zu öffnen. Dort steht unter dem Punkt „Anrufliste“ die vollständige Übersicht aller bisherigen Gespräche bereit. Damit unterscheidet sich die neue Ansicht deutlich von der bisherigen Standardliste, die nur eine begrenzte Zahl jüngster Anrufe anzeigte.

Nützliche Ergänzung im Alltag

Die neue Anrufliste kann in verschiedenen Situationen hilfreich sein. Wer etwa nachvollziehen möchte, wann zuletzt ein Gespräch stattgefunden hat oder wie lange ein bestimmter Anruf dauerte, erhält nun eine zentrale Übersicht. Auch bei Rückfragen zu Gesprächszeiten oder zur Klärung von Kommunikationsverläufen kann die Funktion praktische Dienste leisten.

Die Erweiterung findet sich innerhalb der bestehenden Telefon-App, wurde von Apple nicht gesondert angekündigt und steht allen Nutzern von iOS 26 automatisch zur Verfügung. Da die gespeicherten Daten auf dem Gerät selbst liegen, hängt der Umfang der Historie davon ab, wie lange der jeweilige iPhone-Speicher die Einträge vorhält. Wurden in der Vergangenheit mehrfach die Geräte gewechselt, die Daten aber beim Umstieg auf ein neues iPhone migriert, sind auch die historischen Anrufdaten noch vorhanden. Nutzer mit regelmäßigem iCloud-Backup können so auch ältere Anrufinformationen wiederherstellen.

