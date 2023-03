HE.NET Network Tools: App-Tipp bietet viele nützliche Netzwerk-Tools

Mit den Netzwerk-Werkzeugen die die HE.NET Network Tools-Applikation in ihrer Seitenleiste versammeln können PINGs gesendet und DNS-Queries initiiert werden. Neben Port-Scanner und Traceroute stehen auch WHOIS-Abfragen zur Verfügung. Wer will kann in der Anwendung sogar eigene 2-Faktor-Passwörter generieren lassen.

Verfügbar für iPad und iPhone (das 2FA-Feature gibt es auch für die Apple Watch), bietet der Download zum einen dynamische Werkzeuge wie einen Bonjour Browser an, der über all jene Geräte informiert die entsprechende Dienste im aktuellen Netzwerk bereitstellen, hat aber auch statische Hilfen parat, zu denen beispielsweise ein IP-Calculator zählt.

