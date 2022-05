HD+ ToGo: Für HD-Zuschauer 3 Monate kostenlos

Im vergangenen Oktober baute das Unternehmen seine HD+ App dann um und integrierte neben dem TV-Programm auch den Zugriff auf die Live-TV-Streams der gelisteten Programme. Das neue Angebot nannte sich HD+ ToGo und richtete sich in erster Linie an Fernseh-Zuschauer, die bereits für ein laufendes HD+ Abonnement zahlen, um den Zugriff auf die HD- und UHD-Sender der privaten TV-Kanäle zu erhalten.

Die HD PLUS GmbH, Tochter des Satellitenbetreibers SES, bietet schon seit Jahren einen empfehlenswerten TV-Programmführer für iPhone und iPad an, der die freie Konfiguration von Senderlisten ermöglicht, sehr übersichtlich und dazu noch ohne Monatskosten oder Werbung daherkommt.

