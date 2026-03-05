iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 43 509 Artikel

Dashcam, Totwinkel und Reifendruck

CarPlay am Motorrad: X6 kombiniert Navi, Kameras und Assistenzsysteme
Im vergangenen Sommer hatten wir mit dem Z55B bereits ein Motorrad-System von CPMC vorgestellt, das Apple CarPlay mit zusätzlichen Sicherheitsfunktionen kombiniert. Nun ist mit dem X6 ein weiteres Modell erhältlich, das eine ähnliche Richtung verfolgt und mehrere Funktionen in einem kompakten Gerät bündelt.

X6 Carplay Motorrad

Das System setzt auf ein 6,25 Zoll großes Display, das drahtlos mit Apple CarPlay und Android Auto verbunden werden kann. Fahrer können Navigationsanwendungen, Musikdienste und Telefonfunktionen nutzen, während das iPhone in der Jacken- oder Hosentasche bleibt. Wer auf stark vibrierenden Maschinen unterwegs ist, schützt so auch die Kameramodule seines iPhones.

Das Display löst mit 1560 × 720 Pixeln auf und soll auch bei direkter Sonneneinstrahlung gut ablesbar sein. Im Inneren arbeitet ein Linux-basiertes System mit einem ARM-Cortex-A7-Prozessor. Die Oberfläche unterstützt 23 Sprachen und lässt sich über den Touchscreen oder über eine kabelgebundene Fernbedienung am Lenker bedienen.

X6 Carplay Display

Eine zusätzliche physische Taste auf der Oberseite erlaubt es, den Bildschirm schnell zu sperren oder auszuschalten.

Wie bereits beim zuvor vorgestellten Z55B kombiniert auch das X6 Navigationsfunktionen mit mehreren Sicherheitsmerkmalen. Zwei mitgelieferte Kameras zeichnen das Verkehrsgeschehen vorne und hinten mit einer Auflösung von 2K auf. Die Weitwinkelobjektive erfassen jeweils einen Bereich von 140 Grad. Die Aufnahmen werden fortlaufend gespeichert. Eine 64-GB-Speicherkarte gehört zum Lieferumfang. Karten bis 128 GB werden unterstützt.

The CPMC X6 Dash Cam With BSD Blind Spot Detection System Alerts

Zusätzlich integriert das System eine Totwinkelwarnung. Diese überwacht den Bereich hinter dem Motorrad und erkennt Fahrzeuge, die sich seitlich annähern. Wird ein Fahrzeug im nicht direkt sichtbaren Bereich erkannt, erscheint eine Warnanzeige auf dem Display.

Festanschluss oder USB-Stromversorgung

Ebenfalls vorhanden ist eine Reifendrucküberwachung. Der aktuelle Druck kann während der Fahrt direkt auf dem Bildschirm kontrolliert werden. Abweichungen vom empfohlenen Bereich werden automatisch gemeldet.

CPMC X6 Motorcycle Dash Cam Package Contents List

Die Stromversorgung kann über einen festen Anschluss an die Zündung oder über USB erfolgen. Damit eignet sich das System sowohl für eine dauerhafte Installation als auch für eine flexible Nutzung an unterschiedlichen Motorrädern. Der Preis für das X6 liegt derzeit bei rund 239 Euro.
  • Bitte mehr solche Motorrad Deals! tup

    Wir nutzen seit letztem Jahr das Chigee AIO-6 und sind sehr zufrieden.
    Hat sogar ein Motorradunfall überlebt, wo mehrere Steinschläge aus Display geknallt sind

  • INNOVV N2 ist auch einen Blick wert. Funktioniert bei mir recht gut bisher.

  • INNOVV N2 ist auch einen Blick wert. Ähnliches Konzept und guter Preis.

  • Man sollte sich bewusst sein, „drahtlos Apple CarPlay“ frist Akku.
    Ich nutze solch ähnliches System

  • ich würde es gerne an meinem rad montieren, nur ist der preis etwas zu hoch gestochen, das gibt glaube ich nur ladenhüter.

    Antworten Melden

