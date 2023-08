Hama springt auf den Matter-Zug: Schaltsteckdose angekündigt

Wenn ihr euch nach günstigen Schaltsteckdosen umschaut, solltet ihr stets aufmerksam auf die Leistungsbeschreibung schauen. Während die oben genannte Hama-Dose angeschlossene Verbraucher nämlich in der Tat nur ein- oder ausschalten kann, haben andere Produkte auch eine Möglichkeit zur Verbrauchsmessung integriert. Wohlgemerkt läuft dies aber bislang jeweils ausschließlich über die App des Herstellers, denn weder Matter noch HomeKit bieten derzeit eine entsprechende Unterstützung an.

Der neue Smarthome-Standard Matter steckt zwar immer noch in den Kinderschuhen, die zunehmende Zahl an Produktvorstellungen zeigt aber schon mehr als deutlich, wohin die Reise geht. Apple-Nutzer werden künftig vor allem dahingehend von dieser Entwicklung profitieren, dass sie auch Produkte in ihre HomeKit-Umgebung integrieren können, die nicht durch Apple selbst für die Verwendung mit Apple Home zertifiziert und dem entsprechenden Label ausgestattet sind.

