Einkaufs-Apps: Knuspr übernimmt Bringmeister

Die 2014 gegründete Rohlik Group aus Tschechien ist erst seit dem Herbst 2021 auf dem deutschen Markt aktiv. Damals launchte der Online-Lebensmitteleinzelhändler seine Einkaufs-App Knuspr.de und versuchte auch in der Bundesrepublik zu etablieren, was mit Gurkerl.at zuvor erfolgreich in Österreich gelungen war.

Jetzt, fast exakt zwei Jahre danach, hat die Rohlik Group grünes Licht für die Übernahme des Konkurrenten Bringmeister durch das Bundeskartellamt erhalten. Dieses hat die Zusammenführung beider Unternehmen jetzt im Vorprüfverfahren freigegeben.

20 Prozent Marktanteil in München

Zwar macht Andreas Mundt, Präsident des Bundeskartellamtes, darauf aufmerksam, dass gegenwärtig eine gewisse Konsolidierung am Markt zu beobachten sei, der Online- Lebensmitteleinzelhandel würde sich jedoch dynamisch entwickeln und hätte zuletzt zahlreiche Marktzutritte zu verzeichnen gehabt. Sorgen darüber, dass einige wenige Anbieter eine besondere Marktmacht erlangen können, macht man sich daher nicht.

Dies zeigt auch das Beispiel München, in dem beide Anbieter bereits vertreten und am besten aufgestellt sind: An der Isar kommen Knuspr und Bringmeister gemeinsam auf einen Marktanteil von nur 20 Prozent und konkurrieren dort mit Amazon Fresh, Flaschenpost, Flink, Getir & Gorillas und dem REWE Lieferservice.

Liefergebühren und Mindestmengen

Knuspr arbeitet mit Mindestbestellmengen und Liefergebühren, die vom Gesamtpreis der Bestellung beeinflusst werden. In München müssen Bestellungen mindestens 29 Euro kosten und weisen dann eine Liefergebühr von 3,90 Euro auf. Wer für mindestens 49 Euro bestellt, zahlt nur noch eine Liefergebühr von 1,90 Euro. Ab 69 Euro Bestellwert wird keine zusätzliche Liefergebühr mehr in Rechnung gestellt. Knuspr-Kunden wählen vor der Bestellung üblicherweise ein 60-Minuten-Zeitfenster in dem die Lieferung erfolgen soll.