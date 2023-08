Mophie 3-in-1-Ladegerät: Firmware-Update soll Fehlfunktion korrigieren

Käufer des exklusiv über Apple vertriebenen 3-in-1-Reiseladegeräts von Mophie müssen sich in Geduld üben. Ein Firmware-Update, das die damit auftretenden Ladeprobleme beheben soll, lässt weiter auf sich warten.

Im Onlineshop von Mophie können Besitzer des Geräts das entsprechende Firmware Update Kit zwar bereits vorbestellen, die Verfügbarkeit steht aber weiter aus. Eigentlich wollte der Hersteller bereits vor zwei Tagen mit der Auslieferung beginnen.

Die Fehlerbehebung soll in Form eines speziellen USB-C-Sticks ausgeliefert werden, den man in den Anschluss am Ladegerät steckt und von dem aus der Update-Vorgang dann gestartet werden kann.

Für 180 Euro exklusiv bei Apple

Das Reiseladeset von Mophie kombiniert einen MagSafe-Ladeteller fürs iPhone mit einem aufstellbaren Ladepuck für die Apple Watch und einer Ladefläche für die AirPods. Zusammen mit einem passenden Netzteil wurde bei der Einführung des Produkts vor anderthalb Jahren ein Preis von 160 Euro aufgerufen und mittlerweile listet Apple das „mophie 3-in-1 Reiseladegerät mit MagSafe“ sogar zum Preis von 180 Euro.

Aktuell scheint der iPhone-Hersteller den Verkauf des ausschließlich bei Apple erhältlichen Reiseladegeräts aber gestoppt zu haben. Die Angebotsseite ist im deutschen Apple Store zwar weiterhin online, das Produkt lässt sich aber nicht bestellen und ist als „Ausverkauft“ klassifiziert.

Ladefunktion spinnt nach mehreren Wochen

Hintergrund sind die nach längere Zeit im Einsatz bei zahlreichen Nutzern aufgetretenen Probleme mit der magSafe-Ladefunktion. Wird das iPhone aufgelegt, so scheint der Ladeteller keine Verbindung aufbauen zu können und schaltet sich in Verbindung mit dem bekannten zugehörigen Tonsignal permanent an und aus.

Positiv muss man in diesem Zusammenhang anmerken, dass der Hersteller hier offenbar tatsächlich die Möglichkeit hat, softwareseitig nachzubessern und den Fehler durch ein Update zu beheben – vorausgesetzt natürlich, es klappt am Ende auch alles wie erhofft.