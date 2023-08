3.680 Watt und 16 A: Hama verkauft HomeKit-Zwischenstecker

Auf der Produktseite hat Hama Bedienungsanleitungen und technische Daten der „Hama WLAN-Steckdose „HomeKit“, per Sprache / App steuern, 3.680W, 16A“ zusammengefasst und berechnet zum Verkaufspreis von 29,99 noch zusätzliche Versandkosten. Zum Vergleich: Konkurrent Meross bietet seine neue HomeKit-Zwischensteckdose mit Verbrauchsmessung derzeit für nur 16,52 Euro an.

Aktuelles Beispiel ist Hama. Bekannt als Kabel-Platzhirsch der hiesigen Elektronik-Ketten, bietet inzwischen auch Hama eine HomeKit-Steckdose an. Diese wurde bereits im Februar angekündigt, hat es inzwischen aber auch in den Online-Store des Dresdner Distributors geschafft und wird durch zum Verkaufspreis von 29,99 Euro gelistet.

Hama, Medion, Pearl – drei deutsche Technik-Marken die nicht wirklich viel miteinander gemein haben, für uns jedoch irgendwie in die gleiche Ecke gehören. Conrad Elektronik würden wir ebenfalls noch mit in den Topf werfen, leider hat sich der einstige Bastelbedarfs-Favorit inzwischen weitgehend vom deutschen Markt zurückgezogen .

