Neu in iOS 16: Controller-Unterstützung für Nintendo Joy-Cons

Gute Nachrichten für Spieler: Das kommende iPhone-Betriebssystem iOS 16 wird die Unterstützung für Spiele-Controller des japanischen Konsolen-Schwergewichts Nintendo nachrüsten und so auch den Einsatz bereits vorhandener Nintendo-Controller an iPhone und iPad ermöglichen.

Oh my gosh yes because this is magical! pic.twitter.com/U5najLBq2Z

— Justin Raymond Park (@Toupee) June 8, 2022