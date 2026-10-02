Halide 3.2 reizt die variable Blende des iPhone 18 Pro aus

Die variable Blende des iPhone 18 Pro gibt offenbar noch mehr her, als wir vor wenigen Tagen angenommen haben. Während Apples Kamera-App lediglich vier feste Werte bereitstellt und Moment und Blackmagic zehn Abstufungen anbieten, verzichtet Halide mit Version 3.2 praktisch vollständig auf feste Stufen. Nutzer können jeden gewünschten Wert zwischen ƒ/1,48 und ƒ/4 einstellen.

Apples Kamera-App beschränkt die Auswahl auf ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8 und ƒ/4. Bereits die zehn Drittelstufen anderer Kamera-Apps hatten gezeigt, dass diese Einschränkung nicht von der Hardware vorgegeben wird. Halide bestätigt dies nun noch deutlicher.

Beliebige Werte statt vier Stufen

In Halide 3.2 kann beispielsweise auch ƒ/2,1, ƒ/2,5 oder ein beliebiger Zwischenwert gewählt werden. Ob sich minimale Unterschiede wie zwischen ƒ/3,9 und ƒ/4 in der Praxis erkennen lassen, sei dahingestellt. Für Fotografen gibt es damit aber keinerlei künstliche Beschränkung mehr.

Die Steuerung steht ausschließlich mit der variablen Hauptkamera des iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max zur Verfügung. Wie sich die unterschiedlichen Öffnungen in der Praxis auf Lichtsterne, Reflexionen und Schärfentiefe auswirken, haben wir bereits ausführlich ausprobiert.

Blendenautomatik und manuelle ISO-Werte

Halide ergänzt die manuelle Wahl um eine Zeitautomatik. Nutzer geben dabei lediglich die gewünschte Blende vor, während die App passende Werte für Verschlusszeit und ISO bestimmt. Wer sämtliche Parameter selbst festlegen möchte, kann auch dies tun.

Damit geht Halide in einem weiteren Punkt über Apples Kamera-App hinaus. Apple erlaubt inzwischen zwar die manuelle Auswahl von Blende und Verschlusszeit, bietet jedoch keinen direkten ISO-Regler. Halide stellt auch diesen bereit.

Zwei neue Looks für alle iPhones

Version 3.2 bringt darüber hinaus zwei neue Bildlooks mit. „Dawn“ setzt auf wärmere Mittel- und Spitzentöne sowie zurückhaltende Schatten. „Quicksilver“ kombiniert hohen Kontrast mit entsättigten Farben und orientiert sich an klassischen Silberretentionsverfahren.

Anders als die neue Blendensteuerung sind beide Looks nicht auf das iPhone 18 Pro beschränkt, sondern stehen auch auf älteren unterstützten iPhone-Modellen zur Verfügung.

Halide Mark III lässt sich kostenlos aus dem App Store laden. Der vollständige Funktionsumfang wird über In-App-Käufe beziehungsweise ein Abonnement freigeschaltet.