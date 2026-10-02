Trotz fehlendem Tele: Apple zeigt, was die Duo-Kamera kann

Wir sind nach wie vor etwas skeptisch, wenn es um die Kameraausstattung des iPhone Duo geht. Apple verlangt mindestens 2.299 Euro für sein erstes faltbares Smartphone, stattet das teuerste iPhone aber ausgerechnet nicht mit seinem besten Kamerasystem aus. Eine neue „Shot on iPhone Duo“-Kampagne soll nun zumindest zeigen, dass sich mit dem Foldable trotzdem ausgesprochen sehenswerte Fotos aufnehmen lassen.

Apple hat dafür die amerikanischen Fotografen Jake Michaels und Jason Nocito beauftragt. Auf dem Instagram-Kanal des Unternehmens sind sechs ausgewählte Aufnahmen zu sehen, die mit dem neuen iPhone Duo entstanden sind. Apple spricht dabei von einem vielseitigen Kamerasystem mit neuen Funktionen.

Zwei 48-Megapixel-Kameras müssen reichen

Auf der Rückseite des Duo sitzen eine 48-Megapixel-Hauptkamera und eine 48-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. Über den Sensor der Hauptkamera steht zudem ein zweifacher Zoom in optischer Qualität zur Verfügung. Ein echtes Teleobjektiv fehlt dagegen vollständig.

Genau das hatten wir bereits in unserem Kameravergleich zwischen iPhone Duo und iPhone 18 Pro kritisiert. Das günstigere Pro-Modell besitzt zusätzlich eine 48-Megapixel-Telekamera und erreicht damit 4x beziehungsweise 8x Zoom in optischer Qualität. Auch die variable Blende und verschiedene Pro-Steuerungen bleiben dem iPhone 18 Pro vorbehalten.

Profis holen einiges aus dem Duo heraus

Die jetzt veröffentlichten Bilder zeigen erwartungsgemäß, dass diese Einschränkungen nicht bedeuten, dass das Duo schlechte Fotos produziert. Farben, Details und Dynamikumfang können sich sehen lassen. Insbesondere Haupt- und Ultraweitwinkelkamera entsprechen technisch weiterhin einem sehr hohen Niveau.

Ein wenig relativieren sollte man eine solche Kampagne trotzdem. Apple hat die Aufnahmen nicht zufällig von Nutzern sammeln lassen, sondern zwei professionelle Fotografen mit dem Projekt beauftragt. Motivwahl, Licht und fotografische Erfahrung spielen beim Ergebnis schließlich mindestens ebenso eine Rolle wie die verwendete Kamera.

Das Pro bleibt klar im Vorteil

Ob Apple damit auch Käufer beruhigen möchte, denen beim Blick auf den Preis und die Kameraliste Zweifel gekommen sind, bleibt offen. Die sechs Bilder zeigen jedenfalls überzeugend, dass das Duo auch fotografisch einiges zu bieten hat.

An unserer grundsätzlichen Einschätzung ändert die Kampagne allerdings wenig: Wer für sein Geld das vielseitigste Kamerasystem von Apple erwartet, bekommt dieses weiterhin mit dem iPhone 18 Pro beziehungsweise Pro Max. Beim Duo bezahlt man den Aufpreis vor allem für den faltbaren Bildschirm und die damit verbundenen Möglichkeiten – nicht für die beste iPhone-Kamera.