„Shot on iPhone Duo“
Trotz fehlendem Tele: Apple zeigt, was die Duo-Kamera kann
Wir sind nach wie vor etwas skeptisch, wenn es um die Kameraausstattung des iPhone Duo geht. Apple verlangt mindestens 2.299 Euro für sein erstes faltbares Smartphone, stattet das teuerste iPhone aber ausgerechnet nicht mit seinem besten Kamerasystem aus. Eine neue „Shot on iPhone Duo“-Kampagne soll nun zumindest zeigen, dass sich mit dem Foldable trotzdem ausgesprochen sehenswerte Fotos aufnehmen lassen.
Apple hat dafür die amerikanischen Fotografen Jake Michaels und Jason Nocito beauftragt. Auf dem Instagram-Kanal des Unternehmens sind sechs ausgewählte Aufnahmen zu sehen, die mit dem neuen iPhone Duo entstanden sind. Apple spricht dabei von einem vielseitigen Kamerasystem mit neuen Funktionen.
Zwei 48-Megapixel-Kameras müssen reichen
Auf der Rückseite des Duo sitzen eine 48-Megapixel-Hauptkamera und eine 48-Megapixel-Ultraweitwinkelkamera. Über den Sensor der Hauptkamera steht zudem ein zweifacher Zoom in optischer Qualität zur Verfügung. Ein echtes Teleobjektiv fehlt dagegen vollständig.
Genau das hatten wir bereits in unserem Kameravergleich zwischen iPhone Duo und iPhone 18 Pro kritisiert. Das günstigere Pro-Modell besitzt zusätzlich eine 48-Megapixel-Telekamera und erreicht damit 4x beziehungsweise 8x Zoom in optischer Qualität. Auch die variable Blende und verschiedene Pro-Steuerungen bleiben dem iPhone 18 Pro vorbehalten.
Profis holen einiges aus dem Duo heraus
Die jetzt veröffentlichten Bilder zeigen erwartungsgemäß, dass diese Einschränkungen nicht bedeuten, dass das Duo schlechte Fotos produziert. Farben, Details und Dynamikumfang können sich sehen lassen. Insbesondere Haupt- und Ultraweitwinkelkamera entsprechen technisch weiterhin einem sehr hohen Niveau.
Ein wenig relativieren sollte man eine solche Kampagne trotzdem. Apple hat die Aufnahmen nicht zufällig von Nutzern sammeln lassen, sondern zwei professionelle Fotografen mit dem Projekt beauftragt. Motivwahl, Licht und fotografische Erfahrung spielen beim Ergebnis schließlich mindestens ebenso eine Rolle wie die verwendete Kamera.
Das Pro bleibt klar im Vorteil
Ob Apple damit auch Käufer beruhigen möchte, denen beim Blick auf den Preis und die Kameraliste Zweifel gekommen sind, bleibt offen. Die sechs Bilder zeigen jedenfalls überzeugend, dass das Duo auch fotografisch einiges zu bieten hat.
An unserer grundsätzlichen Einschätzung ändert die Kampagne allerdings wenig: Wer für sein Geld das vielseitigste Kamerasystem von Apple erwartet, bekommt dieses weiterhin mit dem iPhone 18 Pro beziehungsweise Pro Max. Beim Duo bezahlt man den Aufpreis vor allem für den faltbaren Bildschirm und die damit verbundenen Möglichkeiten – nicht für die beste iPhone-Kamera.
Meiner Meinung nach hätte Apple die Kamera aus dem iPhone 18 Pro locker verbauen können, aber wie soll man dann im nächsten Jahr ein neues iPhone Duo bewerben. Welche Highlights müsste man dann aus dem Hut zaubern…
+1
Sehe ich anders. Klar kaufargumente für die nächste Generation aufzuheben ist sicher mit dabei.
Aber das Duo hat einfach ne andere Zielgruppe. Die interessieren sich für die wenigen pro Features nicht. Und für alles andere sind die Kameras im duo vollkommen ausreichend.
Was macht dich zum Experten, was die von dir erdachte Duo Zielgruppe will? Ich bin Zielgruppe und ich will definitiv keine abgespeckte Kamera! Für mich ist das fehlende Telekamera ein Witz sondergleichen. Zuerst muss man ewig drauf warten und jetzt soll ich schon wieder drauf verzichten? Auf Face ID will ich auch nicht verzichten. Ich warte dann auf das Duo 10, bis Apple endlich auf dem Stand der Pro Max Modelle ist. Das teuerste iPhone muss alle Features haben und nicht so ein Murks.
Danke! Ist bei mir auch direkt von der Wishlist geflogen. Bilder der Kinder sollten immer in der bestmöglichen Qualität gemacht werden. Und nicht wieder einen Rückschritt von mehreren Jahren. Nervt mich total. Und dann auch noch teurer als das Pro. Lächerlich
Naja vielleicht dann mit der Kamera vom iPhone 19 respektive Jubiläums-iPhone…
Es wurde bereits technisch von Apple in einem Interview erklärt dass es noch nicht möglich sei eine Telekamera und Face ID in so einem dünnen Gehäuse zu verbauen weil die entsprechenden Bauteile dafür mehr „Tiefe“ im Gehäuse benötigen.
Naja AI face unlock wie beim Xiaomi fold hätte ja gereicht. Und eine Telekamera haben sie auch noch verbaut bekommen und sogar noch einen größeren Akku.
Sollen sie doch mal Bilder im Tele Bereich mit der digitalen Berechnung zeigen, dann sieht die Sache schon ganz anders aus. Aus der Nähe mit den Kameras ist das jetzt keine große Kunst. Aber mir kommt das eh nicht ins Haus, und schon gar nicht für den Preis. Zumal ich es als äußerst unangenehm empfinde, ständig auf einer „Kunststoff Oberfläche“ herum zu tippen, bzw. wischen. Vom Säubern ganz zu schweigen. Das sieht irgendwann aus wie Sau.
Hast du mal ein Fold Smartphone probiert. Hast du das Duo schon probiert?…..
Es ist allgemein bekannt, dass diese Displays aus Plastik bestehen. Apple bietet übrigens einen Service an, die Schutzfolie zu tauschen. Es soll 17 € kosten. Informier dich besser.
Durch die NanoTextur Beschichtung fühlt es sich nicht wie Kunststoff an und es sie hat auch nicht aus wie Sau, im Gegenteil, bereits mehrere Reviews gesehen, kaum Fingerabdrücke und es fühlt sich hochwertig an.
Ich hab ein iPad mit nanotextur. Die sind definitiv schneller verdreckt bzw. die Fingerabdrücke sind präsenter und müssen aufwendiger weggewischt werden. Habe mit extra das teure iPad Tuch geholt, das wirklich besser funktionierte.
Übrigens hat Apple just bestätigt das die Oberschicht vom Innendisplay als eigenes Ersatzteil austauschbar sein wird.
Daher also kein Argument.
Das ist für mich ein absoluter Pluspunkt und über Apple Care dann ein Problem weniger.
Ich werde mir das iPhone Duo nicht zulegen, lese trotzdem die Berichte darüber mit großem Interesse. Klar sind das tolle Kameras in diesem Gerät und es ist natürlich ein Unterschied ob „Jedermann“ ein paar Bilder knipst oder ein Profi die Möglichkeiten komplett ausreizt.
Ich finde das Duo sehr gelungen, aber die Preisentwicklung bei Apple geht leider vollkommen in eine falsche Richtung und gerade beim Duo ist der Preis viel zu hoch. Viele warten genau auf solche Handy’s aber nicht zu dem Preis, das zeigt ja auch immer wieder die Preisentwicklung beim Samsung Fold, wo eigentlich niemand den vollen original Preis zahlt und die immer wieder im Angebot sind. Die letze große allgemeine Preiserhöhung bei Apple hat nach meinem Empfinden und Erfahrungen sowie schon viele Käufer oder potentielle Käufer wieder von Apple weggezogen.
Wird aber nicht so sein. Apple bleibt Apple und wird weiter viele iPhones verkaufen. Der Preis ist für die meisten nebensächlich. Außerdem werden die meisten Smartphones eh über Verträge finanziert.
Aber hey, falls du wider Erwarten Recht haben solltest, werden sie bald wieder günstiger. Angebot und Nachfrage und so :)
Aber Spoiler: wird nicht passieren.
Schon wieder der Experte Max. In meinem Dunstkreis kaufen die Leute ohne Verträge. Wer Heute noch einen Vertrag abschließt, der hat den Schuss nicht gehört oder hat eigentlich keine Kohle für ein iPhone. Seit wann ist der Preis Nebensache? Irgendwann ist Schluss mit lustig und der Mainstream kauft nicht mehr.
Kontextbilder mit Person und Umgebung gehen. Portraits kleiner gleich Brust und Kopf gehen nicht. Profis nehmen da das 85 mm Objektiv oder mehr. Wer will schon große Ohren und Nase. Das Duo kommt über 24 mm Bildkreis nicht hinaus. Dafür ist das 4x beim Pro besser.
Dafür ist das Duo auch nicht gedacht und schon gar nicht gemacht. Immer diese Erwartung, das ein Gerät alles können muss…
Es ist schon kurios, dass du weißt, für wen dasDuo gemacht ist. Hattest du ein persönliches Gespräch mit Tim Cook und John Ternus?
Ich will nur beschreiben, was es nicht kann.
Vielleicht bin ich nur unbegabter als Millionen andere, aber ich habe nie verstanden, warum ein Mobiltelefon fotografieren können muss. Das fordert man weder von einem mobilen Radio, noch von einem Fön. Für„Knipsen“ reicht die Duo Kamera ohnehin. Ich sehe als Business user die Möglichkeit, das iPad häufiger zu Hause lassen zu können beim Duo und das wäre im wahrsten Sinne des Wortes eine „Erleichterung“.
Dir beste Kamera ist die, die du immer dabei hast. Damit ist alles gesagt. Smartphones sind gut genug für die immer dabei Kamera. Dafür ist es gedacht. Wenn man Wert drauf legt, so wie ich, holt man sich ne richtige Kamera.
Weiter oben, behauptest du noch, dass niemand eine gute Kamera braucht? Jetzt das Gegenteil? Smartphone Kameras sind mittlerweile Digitalkameras ebenbürtig. Niemand braucht heute eine Extra Kamera. Vorausgesetzt Apple spart sie nicht weg beim wie beim Duo. Jetzt willst du plötzlich wieder zwei Geräte rumschleppen, obwohl du am Duo genau das verhindern wolltest?
Made my day.
Es ist und bleibt eben Geschmacksache.
Ich bin mittlerweile auch gesättigt vom knipsen.
Und mit der ganzen K.I.- Flut wird es nur noch schlimmer.
Mich interessiert das Duo tatsächlich mehr als das Pro Max, das habe ich zurückgeschickt ohne es auszupacken da dann die Präsentation des Duo mir gelegen kam.
Das Pro Max ist sicher wieder top, aber ein Ziegelstein und von der Bedienbarkeit mit einer Hand grausam.
Der Formfaktor ist für mich ausgelutscht.
Ich fand damals auch das Z1 von Sony super.
Aber jeder wie er mag.
Das Duo hat den „haben wollen“- Effekt geweckt.
Mir ist wichtiger das es Leistung hat für Bild und Videobearbeitung unterwegs.
Greetings
Nach der Logik könnte man genauso fragen, warum ein Mobiltelefon navigieren, Musik abspielen, E-Mails schreiben oder Dokumente bearbeiten können muss, das fordert schließlich auch niemand von einem Fön oder einem Radio.
Der Vergleich führt sich damit eigentlich selbst ad absurdum. Ein modernes Smartphone ist eben längst kein „Telefon mit ein paar Extras“ mehr, sondern ein Multifunktionsgerät. Und gerade deshalb ist eine gute Kamera für viele Menschen ein ziemlich zentraler Bestandteil: weil sie eben nicht zusätzlich noch eine Kamera mitnehmen wollen.
Dass du persönlich als Business-User andere Prioritäten setzt und beim Duo vor allem den iPad-Ersatz siehst, ist völlig legitim. Aber daraus folgt nicht, dass eine gute Kamera bei einem Smartphone überflüssig wäre. Im Gegenteil: Für andere ist genau die Kamera der Grund, warum sie ein weiteres Gerät zu Hause lassen können. Ich z.B. nutze das Telefonieren bei meinem Telefon am seltensten.
Sorry aber ich nutze die Kamera des IPhones nur für Schnappschüsse. Daher wird mich das Duo kaum enttäuschen.
Ich verstehe die ganze Diskussion um die Kamera des iPhone Duo ehrlich gesagt nicht. Für den normalen Alltag – und sogar für mich als Architekt – ist die Kamera mehr als ausreichend. Das Teleobjektiv meines iPhone 17 Pro nutze ich im Jahr ungefähr so oft, wie ich einen Zollstock zum Fotografieren brauche: an einer Hand abzählbar ;-)
Das ist mal ein Wort.