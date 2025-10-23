Treker-Konkurrent von ESR: MagSafe-Klemmhalterung für unterwegs

Nachdem wir auf ifun.de gestern die magnetische Treker-Halterung des Zubehöranbieters iOttie vorgestellt haben, haben uns mehrere Leser-Hinweise erreicht, die uns auf ein vergleichbares Modell aufmerksam gemacht haben.

Die MagSafe-Klemmhalterung des Zubehörherstellers ESR, zeigt sich funktional ganz ähnlich, ist derzeit aber deutlich günstiger als die 33 Euro teure Treker-Halterung erhältlich. Für Prime-Kunden liegt der Preis aktuell bei nur 11,99 Euro. Auch das ESR-Modell richtet sich an Menschen, die ihr iPhone unterwegs oder an wechselnden Einsatzorten sicher und flexibel befestigen möchten.

Flexibel mit Klemme und Magnetfläche

Die Konstruktion kombiniert eine Klemme mit Doppelfedermechanik und eine magnetische Haltefläche. Die Klemme lässt sich an Flächen bis 4,5 Zentimeter Stärke anbringen, etwa an Klapptischen, Regalen oder Schreibtischplatten. Laut Hersteller beträgt die Klemmkraft 4.000 Gramm, die magnetische Verbindung hält Geräte mit bis zu 2.000 Gramm Gewicht.

Zwei Gelenkpunkte erlauben eine flexible Ausrichtung: Der Arm lässt sich um 360 Grad drehen, zusätzlich kann der Winkel über eine Klappe um bis zu 180 Grad verändert werden.

Geeignet ist die Halterung sowohl für Hoch- als auch Querformatnutzung. Damit eignet sich das Zubehör für FaceTime-Videotelefonate ebenso wie zur klassischen Medienwiedergabe.

Mit Adapterringen auch für ältere Geräte

Wie bereits beim iOttie-Vergleichsmodell liegt auch bei ESR der Fokus auf MagSafe-kompatiblen iPhones. Zusätzlich sind zwei selbstklebende Magnetringe im Lieferumfang enthalten, um auch andere Smartphones nutzen zu können. Unterstützt werden damit ältere iPhones sowie Modelle von Samsung und Google. Die Halterung selbst ist zusammenklappbar, misst im kompakten Zustand etwa 10 × 6 × 5 Zentimeter und wiegt knapp 110 Gramm.