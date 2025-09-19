Günstige iPhone-Cases von Apple, Beats und Spigen

Über die von Apple angebotenen Hüllen für die neuen iPhone-Modelle haben wir bereits berichtet. Apple hat sein Standardprogramm nicht nur um spezielle Bumper-Modelle für das iPhone Air erweitert, sondern zudem das auf dem Markt gescheiterte Feingewebe durch ein neues künstliches Material namens Funktionsgewebe ersetzt. Es bleibt abzuwarten, ob sich das neue Material auf lange Sicht besser schlägt als es bei seinem Vorgänger der Fall war. Der gröbere Werkstoff soll auf jeden Fall unempfindlicher gegen Kratzer und dergleichen sein.

Die neuen Apple-Hüllen sind bei Amazon auch aktuell noch 10 Euro günstiger als bei Apple selbst erhältlich. Ihr müsst hier nur die Lieferzeit im Auge behalten, zumindest teilweise sind hier längere Wartezeiten nötig.

Noch größer ist der Preisnachlass auf die ebenfalls erst in der vergangenen Woche von der Apple-Tochter Beats vorgestellten Hüllen für die neuen iPhone-Modelle. Hier könnt ihr bis zu 15 Euro auf den Apple-Preis sparen, wenn ihr euch zum Kauf bei Amazon anstatt bei Apple entschließt.

Spigen-Cases für die neuen Geräte ab 16 Euro

Auch für die neuesten iPhone-Modelle gibt es jedoch bereits deutlich günstigere Case-Alternativen von Drittanbietern. Wenn ihr in dieser Richtung bereits gute Erfahrungen gemacht habt, könnt ihr eure Tipps gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ansonsten finden sich derzeit täglich mehr für die neuen iPhone-Modelle von Apple beworbene Hüllen auf den einschlägigen Handelsplattformen.

Regelmäßig und zumeist mit einem recht guten Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier Spigen mit dabei. Der Anbieter bietet auch in diesem Jahr wieder frühzeitig günstige Hüllen für alle neuen iPhone-Modelle über Amazon an. Die mit MagSafe kompatiblen Hüllen des Herstellers lassen sich in verschiedenen Farbvarianten für rund 16 Euro bestellen. Teilweise gibt es hier sogar noch 15 Prozent zusätzlichen Rabatt in Form eines per Mausklick aktivierbaren Gutscheins.