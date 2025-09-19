Für die neuen Modelle
Günstige iPhone-Cases von Apple, Beats und Spigen
Über die von Apple angebotenen Hüllen für die neuen iPhone-Modelle haben wir bereits berichtet. Apple hat sein Standardprogramm nicht nur um spezielle Bumper-Modelle für das iPhone Air erweitert, sondern zudem das auf dem Markt gescheiterte Feingewebe durch ein neues künstliches Material namens Funktionsgewebe ersetzt. Es bleibt abzuwarten, ob sich das neue Material auf lange Sicht besser schlägt als es bei seinem Vorgänger der Fall war. Der gröbere Werkstoff soll auf jeden Fall unempfindlicher gegen Kratzer und dergleichen sein.
Die neuen Apple-Hüllen sind bei Amazon auch aktuell noch 10 Euro günstiger als bei Apple selbst erhältlich. Ihr müsst hier nur die Lieferzeit im Auge behalten, zumindest teilweise sind hier längere Wartezeiten nötig.
Noch größer ist der Preisnachlass auf die ebenfalls erst in der vergangenen Woche von der Apple-Tochter Beats vorgestellten Hüllen für die neuen iPhone-Modelle. Hier könnt ihr bis zu 15 Euro auf den Apple-Preis sparen, wenn ihr euch zum Kauf bei Amazon anstatt bei Apple entschließt.
Spigen-Cases für die neuen Geräte ab 16 Euro
Auch für die neuesten iPhone-Modelle gibt es jedoch bereits deutlich günstigere Case-Alternativen von Drittanbietern. Wenn ihr in dieser Richtung bereits gute Erfahrungen gemacht habt, könnt ihr eure Tipps gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ansonsten finden sich derzeit täglich mehr für die neuen iPhone-Modelle von Apple beworbene Hüllen auf den einschlägigen Handelsplattformen.
Regelmäßig und zumeist mit einem recht guten Preis-Leistungs-Verhältnis ist hier Spigen mit dabei. Der Anbieter bietet auch in diesem Jahr wieder frühzeitig günstige Hüllen für alle neuen iPhone-Modelle über Amazon an. Die mit MagSafe kompatiblen Hüllen des Herstellers lassen sich in verschiedenen Farbvarianten für rund 16 Euro bestellen. Teilweise gibt es hier sogar noch 15 Prozent zusätzlichen Rabatt in Form eines per Mausklick aktivierbaren Gutscheins.
Spigen kann ich uneingeschränkt empfehlen. Nutze ich seit dem iPhone 11 Pro und wurde nie enttäuscht. Auch die MagSafe Magnete halten bombenfest. Sogar eher zu stark als zu schwach
+10
Bei mir das Gegenteil. Hatte mir eine bestellt und die ging direkt zurück weil die Seiten zu weich und wabbelig waren.
Ja aber sicherlich nicht so mit dem Apple Logo hinter ner durchsichtigen Hülle bzw warum hat Apple das Logo auf diese Stelle gesetzt?!
Ich bin meist bei Torras und ESR gut aufgehoben. Bei Amazon auch gerade günstiger als beispielsweise im ESR hat Onlineshop.
Schützt die dünne Torras gut?
Die dünne Torras hatte ich anfangs für mein 16 pro. Musste dann nach 2 Monaten feststellen, dass Kratzer am Rand des iPhones zu sehen waren.
Ich vermute dass Schmutzpartikel zwischen Hülle und Handyrahmen gekommen sind.
Kann die nicht empfehlen.
Ich habe dann die normale von Torras genommen. Da dämpft der Rand besser.
ESR ist immer top wobei mir die Hülle für das Air fast zu dick geraten ist . Dafür hab ich vorhin einen Display Schutz von ESR rauf gemacht und mit der Box die dazu kommt ging das richtig gut . Eine kleine Blase die sich schnell raus massieren ließ . Sind auch 3 Scheiben im Set damit man auch was verhauen kann.
Mal schauen, wie schnell die Micropartikel zwischen Hülle und Alulegierung die Oberfläche zerstören. Beim XR dauerte das ca. 3 Monate.
absoluter rückschritt aus meiner sicht. mein titanrahmen sieht nach zwei jahren ohne case immer noch top aus. aber alu ist immerhin nicht so empfindlich wie die edelstahl rahmen der vorgänger.
Hüllen von Arktis. Schade das Apple keine wirklichen Klarhüllen mehr hat. Ich war mit denen zufrieden und das Design bleibt sichtbar.
So ist es! Apple wollte wohl weg vom MagSafe Kringel, da das Apple Logo darin auch nicht mittig wäre und ziemlich bescheiden aussieht.
Mal wieder das Leder case von Ryan London bei mir, nutze ich seit dem iPhone 13 Pro.
Was hast du an Zoll und Einfuhr bezahlt? Und wie lange war die Lieferzeit?
Ist ja noch nicht da, aber die letzten Male waren es immer 3-6 Tage und 8-12€ Zoll.
Zurechtgeschnitten? ;-) *scnr*
Ich habe Frust! Meine Hülle von Arktis ist heute gekommen, aber mein neues iPhone hat sich verirrt – ein sog. Sortierungsfehler, es hat die falsche Richtung genommen, von Nürnberg nach Süden anstatt nach Norden. Ich hoffe, dass es dann morgen kommt.
Tragisch ehrlich
Hab eine von Pitaka… sehr dünn und passen zum Orange des iPhones
Ich kaufe nur Hüllen, die unten keinen Rahmen hat. Man wischt Tausende Male von unten nach oben. Das nervt ein Rahmen über den man nur den Finger fahren muss. Bei Apple sind das die durchsichtigen und die neuen von Beats sind so
Richtige Hüllen die durchsichtig sind gibt es bei Apple nicht mehr.
Ich hab meine letzten Hüllen bei greenhec gekauft. Wirkt etwas wie dropshipping aber die Hüllen sind sehr solide
Ich setze immer noch auf Otterbox oder Rhinoshild. Besonders bei letzteren kann man wunderbar Hüllen selber gestalten da es Unmengen an Designs gibt.
Leider scheint eine Hülle bitter nötig zu sein – das neue pro ist wirklich unglaublich Anfällig für Kratzer!
Kannst Du dazu mehr sagen oder gibt es vielleicht einen Artikel, wo das beschrieben wird?
Ja, es sind so einige Artikel dazu aufgetaucht. Geh morgen mal in einen Apple Store – ich war heute in einem. Die ausgestellten iPhones sind an einer Art MagSafe-Halterung angebracht. Ich habe mal alle Farben der Pro-Modelle umgedreht und die Rückseite angeschaut – bei fast allen Geräten waren deutliche Schrammen sichtbar, wohl von der MagSafe-Halterung. Schon heftig wenn man bedenkt, dass die iPhones noch nicht einmal 24 Stunden dort stehen. Erinnert mich stark an die erste Serie der iPhone 5 in schwarz, da gab es auch heftige Probleme mit Kratzern und auch Abschürfungen der Beschichtung.
Ich werde definitiv auf eine andere Serie warten.
Kann jemand eine wirklich dünne Hülle, die nicht ausleiert, empfehlen? Ich hatte immer mal wieder die von Cellbee. Fand ich im Grunde ganz gut, aber nach ner Zeit waren die dann doch immer wieder ausgeleiert.
Pitaka. Etwas anderes verwende ich nicht mehr. Superleicht, extrem dünn. Man bekommt sie nur sehr schwer wieder ab. Schützt hervorragend, geht aber selbst kaputt, wenn sie zum Beispiel auf Asphalt fällt. Aber besser die Hülle als das iPhone. Und die sieht natürlich auch hervorragend aus.
Ghost Case von dbrand. Transparent auf der Rückseite, Ränder gummiert mit Riffelung. Ansonsten auch sehr gerne Torras.
Habe wieder die Apple Silikon Hülle in schwarz.
Der Kamera Buckel in Silber blitzt hervor, nicht schön.
Da ich von den Bildern bereits befürchte, das die mittige Linse so schlecht geschützt ist, habe ich zusätzlich eine Lense Protection in clear.
Toll sieht das nicht aus…..
Mal schauen, welche alternative es gibt.
Wozu ein Lens-Protection? Du meinst diese Schutzdinger die man über den Objektivabdeckungen anbringt? Das ist wirklich der größte Unsinn – das Glas der Objektivabdeckungen der iPhones ist wirklich extrem hart. Jeglicher Zusatzschutz vermindert die Qualität der Fotos da weniger Licht durchkommt jnd es andere Störungen geben kann. Lieber Apple Care+ und gut ist’s.