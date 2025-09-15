Apples Originalhüllen für die neuen iPhones bereits 10 Euro günstiger

Wer sich bereits eine der seit der vergangenen Woche von Apple angebotenen Hüllen für die neuen iPhone-17-Modelle zum regulären Preis bestellt hat, wird sich überlegen, ob er den Auftrag storniert. Amazon bietet die neuen Cases momentan allesamt mit glatten 10 Euro Preisnachlass an.

Der Preisnachlass gilt nicht nur für die aus Silikon gefertigten Standardhüllen für die verschiedenen iPhone-Modelle. Auch die für die beiden Pro-Varianten des iPhone 17 erhältlichen Hüllen aus Funktionsgewebe sind bei Amazon 10 Euro günstiger zu haben als sie von Apple angeboten werden. Lediglich der Preis für das zugehörige Crossbody-Band liegt bei Amazon mit 69 Euro auf dem gleichen Niveau wie bei Apple. Der Preisnachlass gilt allerdings nur für begrenzte Zeit.

„Hubbel“ auf der Rückseite: Produktionsfehler bei Apples Funktionsgewebe?

Beim Thema Funktionsgewebe geben wir gleich noch einen kleinen Warnhinweis an euch weiter. Wenn ihr jedoch eine der neu von Apple angebotenen Hüllen bestellt habt, solltet ihr diese am besten gleich einer eindringlichen Untersuchung unterziehen.

Bei der oben abgebildeten Hülle handelt es sich um ein direkt von Apple bezogenes Original, bei dem an mehreren Stellen der Einschluss von Staub oder sonstigen Verunreinigungen für deutlich sichtbare und unschöne Ausbeulungen auf der Rückseite der Hülle sorgt.

Von Apples Qualitätskontrolle werden solche Beschädigungen offenbar nicht erfasst. Wir hoffen zudem, dass es sich hier um eine Ausnahme und keinen Produktionsfehler handelt, der im größeren Stil auftritt. Eine Rückgabe sollte in solch einem Fall problemlos möglich sein und Apple verdient wohl genug an den Hüllen, dass auch bei einer zweiten Zusendung noch Gewinn übrig bleibt.