Funktionsgewebe zeigt erste Fehler
Apples Originalhüllen für die neuen iPhones bereits 10 Euro günstiger
Wer sich bereits eine der seit der vergangenen Woche von Apple angebotenen Hüllen für die neuen iPhone-17-Modelle zum regulären Preis bestellt hat, wird sich überlegen, ob er den Auftrag storniert. Amazon bietet die neuen Cases momentan allesamt mit glatten 10 Euro Preisnachlass an.
- Apple-Silikon-Hüllen für iPhone 17 Pro = 49 Euro
- Apple-Polikarbonat-Hüllen für iPhone 17 Pro = 49 Euro
- Apple-Funktionsgewebe-Hüllen für iPhone 17 Pro = 59 Euro
- Apple-Silikon-Hüllen für iPhone 17 Pro Max = 49 Euro
- Apple-Polikarbonat-Hüllen für iPhone 17 Pro Max = 49 Euro
- Apple-Funktionsgewebe-Hüllen für iPhone 17 Pro Max = 59 Euro
- Apple iPhone 17 Cases = 49 Euro
- Apple iPhone Air Bumper = 35 Euro
- Apple iPhone Air Case = 49 Euro
Der Preisnachlass gilt nicht nur für die aus Silikon gefertigten Standardhüllen für die verschiedenen iPhone-Modelle. Auch die für die beiden Pro-Varianten des iPhone 17 erhältlichen Hüllen aus Funktionsgewebe sind bei Amazon 10 Euro günstiger zu haben als sie von Apple angeboten werden. Lediglich der Preis für das zugehörige Crossbody-Band liegt bei Amazon mit 69 Euro auf dem gleichen Niveau wie bei Apple. Der Preisnachlass gilt allerdings nur für begrenzte Zeit.
„Hubbel“ auf der Rückseite: Produktionsfehler bei Apples Funktionsgewebe?
Beim Thema Funktionsgewebe geben wir gleich noch einen kleinen Warnhinweis an euch weiter. Wenn ihr jedoch eine der neu von Apple angebotenen Hüllen bestellt habt, solltet ihr diese am besten gleich einer eindringlichen Untersuchung unterziehen.
Bei der oben abgebildeten Hülle handelt es sich um ein direkt von Apple bezogenes Original, bei dem an mehreren Stellen der Einschluss von Staub oder sonstigen Verunreinigungen für deutlich sichtbare und unschöne Ausbeulungen auf der Rückseite der Hülle sorgt.
Von Apples Qualitätskontrolle werden solche Beschädigungen offenbar nicht erfasst. Wir hoffen zudem, dass es sich hier um eine Ausnahme und keinen Produktionsfehler handelt, der im größeren Stil auftritt. Eine Rückgabe sollte in solch einem Fall problemlos möglich sein und Apple verdient wohl genug an den Hüllen, dass auch bei einer zweiten Zusendung noch Gewinn übrig bleibt.
„Bei der oben abgebildeten Hülle handelt es sich um ein direkt von Apple bezogenes Original“
Seit wann liefert Apple das neue Zubehör so viel früher als die Geräte aus?
Immer schon.
Hab die auch schon seit letzter Woche hier liegen.
Meine Silikonhülle für das 17er fristet ihr bislang einsames Dasein schon viele Tage auf meinem Schreibtisch. Leider zum UVP gekauft.
Zubehör wird schon immer direkt nach der Keynote verkauft. Hatte meine Hüllen immer eine Woche eher da als das iPhone.
+ 1
Schon immer, habe meine Hülle seit dem 11.09. hier liegen.
Um den Gewinn von Apple mache ich mir am wenigsten Sorgen.
Hab ich das richtig gesehen bei dem Bumper für das Air, dass die Kamera noch richtig raus steht? Also schützt er nur den Rahmen?
Rhinoshield macht das dahingehend besser bei seinen Bumpern – wobei es diesen für das Air glaube ich noch nicht gibt.
Also ist dein Kommentar auch hinfällig
Warum? Der Bumper schützt die Kamera nicht von Apple … die Tatsache bleibt.
Rhinoshield war lediglich als Referenz genannt, dass sie es bei bestehenden Modellen „besser“ machen – auch die Tatsache bleibt bestehen.
Warum? Weil du eine andere Marke hervorhebst diese aber noch gar keinen Bumper für das iPhone Air anbietet. Generell wurde ja ein Bumper nur als „Rahmenschutz“ bereitgestellt. Wenn da noch die Kamera mit abgedeckt werden soll, dann ist es kein „Air“ mehr.
Ich suche genau das Gegenteil. Ich hätte gerne einen bumper für mein 16 pro wo nur den Rahmen achützr und nciht wie bei rhinoshield extra dicker ist wegen den Kamera. Stell mir diese rausstehende Kante extrem doof von der haptik vor
Wenn meine so aussieht, geht sie direkt zurück
Kann ich völlig nachvollziehen!
Für 69€ kann man jetzt auch keine umfassende Qualitätskontrolle erwarten, wo bleibt denn sonst die Marge… /s
Die Leder Cases von Apple waren die besten, aktuell auch im Vintage Look.
Ja, die waren wirklich gut. Und super langlebig. Das ist auch ökologisch, etwas jahrelang nutzen zu können.
+1
Meine ist jetzt fünf Jahre alt. In der Zeit hat mein Mann x Hüllen verbraucht.
Einer der Gründe warum ich mich schwer damit getan habe, mein IPhone 14pro max zu tauschen. Meine Lederhülle sieht jetzt erst so richtig gut. Die Cases aus Leder waren aus meiner Sicht absolut top. Leider kenne ich keine guten Alternativen für Leder Cases… hat jemand vielleicht eine Idee?
Schließe mich der Suche an. Habe bis jetzt noch keine richtige Alternative gefunden, welche auch nur annährend an die von Apple ran kommt.
Ich kann die Cases von WIIUKA, einem in Berlin ansässigen Unternehmen, empfehlen. Kosten um und bei 50 EUR …
Bei Amazon gibt Lederhüllen von Lonli. Bis auf das Apple Logo konnte ich keinen Unterschied finden. Und günstiger sind sie allemal.
Danke für den Hinweis, hätte doch fast direkt bei Apple bestellt.
Hm, schade, es scheint dort nur 3 der 5 Farben zu geben.
Und dies machst du nun nicht, weil es ein Bild von einer (!) nicht gut verarbeiteten Hülle gibt?
Ja so sind die Leute heute
Eine schlechte Bewertung online : „da geh ich nicht hin“
Ja, so sind die Leute von heute: immer gleich vom Negativen ausgehen ;)
Ich nehm mal an, er wird jetzt bei Amazon bestellen und die 10€ Rabatt mitnehmen.
Nein, ich bestelle nicht bei Apple direkt, sondern bei Amazon, weil es mir 10€ spart – sorry, hätte ich anders schreiben müssen.
Wieso gehst du nur von der einen Hülle aus? Es gibt auch die anderen Modelle wie Silikon Case günstiger!
Lies mal das Wort „direkt“ noch mal. Er wird wohl nun bei Amazon bestellen.
Ich nehme meinen Kommentar zurück. Sorry, war noch früh ;-)
Nein, du hast es richtig geschrieben – Die Leute hier haben das mal wieder nicht verstanden…
Leider Lieferung für 17 Pro in Siena erst am 24.9. :-(
Blau erst im Oktober…
Gibt es keine Hülle mit der das Pro hinten glatt wird (eine ebene Fläche)?
+1
Schau mal bei Bellroy, die haben sowas mit Kartenfach beispielsweise.
Seit letzten Donnerstag sämtliche Hüllen in verschiedenen Ausführungen bereits daheim.
Weil du Hüllen hortest? ;)
Weil er zu den Leuten gehört, die sich ALLE Varianten „zur Ansicht“ bestellt?
Dann erzähle doch mal von deinen Erfahrungen
hat irgendwer eine coole Hülle für das 17 pro in blau gefunden die nicht grade 50EUR kostet aber auch nicht den asymmetrischen Logo-Bug hinten darauf hat ? 90% der Hüllen auf amazon haben das Problem mit dem Placement des apple logos asymmetrisch zum mag safe
Naja, was sollen sie machen? Logo und Magnete sind wo sie sind. Da hilft vermutlich nur eine nicht durchsichtige Hülle.
Werde mir bei Arktis Klarsichthülle kaufen. Warum sollte ich das design verstecken?
Ich werde mir bei Arktis eine Klarsichthülle kaufen. Warum sollte ich das Design verstecken?
Nutzt ihr Bumper oder Hüllen?
Danke, da wird die Hülle von Apple direkt zurückgeschickt und von Amazon bestellt.
Beats iPhone 17 Pro Max Rugged Case in Rocky Mountain Blue ist gerade die Farbe die es aktuell wohl nur bei Apple gibt…
Eine Warnung zu allen Apple Hüllen: Diese werden nur mit dem Magneten hinten gehalten. Wenn das Telefon runterfällt, geht die Hülle nach dem ersten Knall etwas raus. Das ist mit bereits beim 14 Pro und beim 15 Pro passiert. Und beide haben dadurch Kratzer am Rahmen erhalten.
Das stimmt so nicht. Kann bei jeder Hülle passieren. Ist mir aber noch nie passiert.
Das stimmt so absolut. Keine Ahnung ob du je eine Apple Hülle seit der MagSafe ZEit hattest. Aber hey… ich will nur helfen. Wenn du es bei dir nicht so ist, dann super.
Nein stimmt nicht.
@neoME
Stimmt definitiv nicht. Dies erkennt man übrigens schon allen am Aufbau der Hülle.
Gibt es die auch für das iPhone 13 mini?
Die Frage kannst du dir wohl selbst beantworten. Oder hast du schon jemals erlebt dass Apple neue Hüllen für alte iPhone Generationen herstellt? Natürlich nicht, die alten Hüllen werden abverkauft und wenn es keine mehr gibt kannst du vielleicht in Alis Handybude mal nachfragen ob sie noch alte Hüllen haben. Originale neue gibt es nicht mehr
War ein Witz. Ich spreche hier zur ewig vereinten Community der iPhone 13 mini Besitzer. Auch wir werden irgendwann aus dem Support fallen, ich weiß, aber wir werden bis dahin unsere Handys mit erhobenem Haupt tragen.
Apple hat selber Schuld! Wäre Amazons Einkaufspreis so (UVP – Mehrwertsteuer – €3,50) kalkuliert, blieben die Preise länger stabil!
Hubbel? Nein, nein, das ist eine Steam Chamber! ;-P
… LOL…
Für das 17 Pro Max gibt es die Tech Woven Hülle nur in violett, grün und schwarz. Was ist mit blau?
Warum gibt es nur noch Silikon Hüllen für das normale iPhone 17? Ich möchte dafür auch eine Tech Woven haben…
Wie ist das mit der Hitzeentwicklung wenn man eine Hülle hat?
Beim Pro ist man „extra“ auf Alu wieder gegangen…
Kleiner Haken an der Sache: Lieferung alles erst ab 24.09 – das ist erstaunlich und leider etwas spät…