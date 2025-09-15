iphone-ticker.de — Alles zum iPhone. Seit 2007. 42 114 Artikel

Funktionsgewebe zeigt erste Fehler

Apples Originalhüllen für die neuen iPhones bereits 10 Euro günstiger
Wer sich bereits eine der seit der vergangenen Woche von Apple angebotenen Hüllen für die neuen iPhone-17-Modelle zum regulären Preis bestellt hat, wird sich überlegen, ob er den Auftrag storniert. Amazon bietet die neuen Cases momentan allesamt mit glatten 10 Euro Preisnachlass an.

Funktionsgewebe Case Apple Angebot

Der Preisnachlass gilt nicht nur für die aus Silikon gefertigten Standardhüllen für die verschiedenen iPhone-Modelle. Auch die für die beiden Pro-Varianten des iPhone 17 erhältlichen Hüllen aus Funktionsgewebe sind bei Amazon 10 Euro günstiger zu haben als sie von Apple angeboten werden. Lediglich der Preis für das zugehörige Crossbody-Band liegt bei Amazon mit 69 Euro auf dem gleichen Niveau wie bei Apple. Der Preisnachlass gilt allerdings nur für begrenzte Zeit.

„Hubbel“ auf der Rückseite: Produktionsfehler bei Apples Funktionsgewebe?

Beim Thema Funktionsgewebe geben wir gleich noch einen kleinen Warnhinweis an euch weiter. Wenn ihr jedoch eine der neu von Apple angebotenen Hüllen bestellt habt, solltet ihr diese am besten gleich einer eindringlichen Untersuchung unterziehen.

Iphone 17 Funktionsgewebe Apple Case Fehler

Bei der oben abgebildeten Hülle handelt es sich um ein direkt von Apple bezogenes Original, bei dem an mehreren Stellen der Einschluss von Staub oder sonstigen Verunreinigungen für deutlich sichtbare und unschöne Ausbeulungen auf der Rückseite der Hülle sorgt.

Von Apples Qualitätskontrolle werden solche Beschädigungen offenbar nicht erfasst. Wir hoffen zudem, dass es sich hier um eine Ausnahme und keinen Produktionsfehler handelt, der im größeren Stil auftritt. Eine Rückgabe sollte in solch einem Fall problemlos möglich sein und Apple verdient wohl genug an den Hüllen, dass auch bei einer zweiten Zusendung noch Gewinn übrig bleibt.
15. Sep. 2025 um 07:30 Uhr


  • „Bei der oben abgebildeten Hülle handelt es sich um ein direkt von Apple bezogenes Original“

    Seit wann liefert Apple das neue Zubehör so viel früher als die Geräte aus?

  • Um den Gewinn von Apple mache ich mir am wenigsten Sorgen.

  • Hab ich das richtig gesehen bei dem Bumper für das Air, dass die Kamera noch richtig raus steht? Also schützt er nur den Rahmen?
    Rhinoshield macht das dahingehend besser bei seinen Bumpern – wobei es diesen für das Air glaube ich noch nicht gibt.

      • Warum? Der Bumper schützt die Kamera nicht von Apple … die Tatsache bleibt.
        Rhinoshield war lediglich als Referenz genannt, dass sie es bei bestehenden Modellen „besser“ machen – auch die Tatsache bleibt bestehen.

      • Warum? Weil du eine andere Marke hervorhebst diese aber noch gar keinen Bumper für das iPhone Air anbietet. Generell wurde ja ein Bumper nur als „Rahmenschutz“ bereitgestellt. Wenn da noch die Kamera mit abgedeckt werden soll, dann ist es kein „Air“ mehr.

    • Ich suche genau das Gegenteil. Ich hätte gerne einen bumper für mein 16 pro wo nur den Rahmen achützr und nciht wie bei rhinoshield extra dicker ist wegen den Kamera. Stell mir diese rausstehende Kante extrem doof von der haptik vor

  • Für 69€ kann man jetzt auch keine umfassende Qualitätskontrolle erwarten, wo bleibt denn sonst die Marge… /s

  • Die Leder Cases von Apple waren die besten, aktuell auch im Vintage Look.

  • Danke für den Hinweis, hätte doch fast direkt bei Apple bestellt.

  • Gibt es keine Hülle mit der das Pro hinten glatt wird (eine ebene Fläche)?

  • Seit letzten Donnerstag sämtliche Hüllen in verschiedenen Ausführungen bereits daheim.

  • hat irgendwer eine coole Hülle für das 17 pro in blau gefunden die nicht grade 50EUR kostet aber auch nicht den asymmetrischen Logo-Bug hinten darauf hat ? 90% der Hüllen auf amazon haben das Problem mit dem Placement des apple logos asymmetrisch zum mag safe

  • Werde mir bei Arktis Klarsichthülle kaufen. Warum sollte ich das design verstecken?

  • Ich werde mir bei Arktis eine Klarsichthülle kaufen. Warum sollte ich das Design verstecken?

  • Danke, da wird die Hülle von Apple direkt zurückgeschickt und von Amazon bestellt.

  • Beats iPhone 17 Pro Max Rugged Case in Rocky Mountain Blue ist gerade die Farbe die es aktuell wohl nur bei Apple gibt…

  • Eine Warnung zu allen Apple Hüllen: Diese werden nur mit dem Magneten hinten gehalten. Wenn das Telefon runterfällt, geht die Hülle nach dem ersten Knall etwas raus. Das ist mit bereits beim 14 Pro und beim 15 Pro passiert. Und beide haben dadurch Kratzer am Rahmen erhalten.

  • knknzffrrchhhtkrszt
    • Die Frage kannst du dir wohl selbst beantworten. Oder hast du schon jemals erlebt dass Apple neue Hüllen für alte iPhone Generationen herstellt? Natürlich nicht, die alten Hüllen werden abverkauft und wenn es keine mehr gibt kannst du vielleicht in Alis Handybude mal nachfragen ob sie noch alte Hüllen haben. Originale neue gibt es nicht mehr

      • knknzffrrchhhtkrszt

        War ein Witz. Ich spreche hier zur ewig vereinten Community der iPhone 13 mini Besitzer. Auch wir werden irgendwann aus dem Support fallen, ich weiß, aber wir werden bis dahin unsere Handys mit erhobenem Haupt tragen.

  • Apple hat selber Schuld! Wäre Amazons Einkaufspreis so (UVP – Mehrwertsteuer – €3,50) kalkuliert, blieben die Preise länger stabil!

  • Sonnenscheinhasser

    Für das 17 Pro Max gibt es die Tech Woven Hülle nur in violett, grün und schwarz. Was ist mit blau?

  • Warum gibt es nur noch Silikon Hüllen für das normale iPhone 17? Ich möchte dafür auch eine Tech Woven haben…

  • Wie ist das mit der Hitzeentwicklung wenn man eine Hülle hat?
    Beim Pro ist man „extra“ auf Alu wieder gegangen…

  • Kleiner Haken an der Sache: Lieferung alles erst ab 24.09 – das ist erstaunlich und leider etwas spät…

