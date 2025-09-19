iPhone 17: (Beinahe) alles dreht sich um die Kameras

Die Kamera des iPhone 17 Pro spielt nicht ohne Grund in dem neu von Apple veröffentlichten Werbespot „The Ultimate Pro“ eine Hauptrolle. Apple hat die neuen Spitzenmodelle seiner iPhone-Produktlinie mit derart leistungsfähigen Film- und Fotofunktionen ausgestattet, dass immer mehr professionelle Akteure in diesem Bereich klassisches Equipment durch ihr Smartphone ersetzen.

Zu dem Song „Come Rain Or Come Shine“ von Connie Francis präsentiert Apples neuestes Werbevideo das iPhone 17 Pro als Actionkamera und Aufnahmegerät in Extremsituationen. Dass es sich bei dem Gerät um ein Smartphone handelt, wird gar nicht erst mehr erwähnt.

Die neuen iPhone-Kameras im Praxistest

Der professionelle Einsatz des iPhone 17 Pro als Kamera ist auch Thema des ebenfalls auf YouTube veröffentlichten iPhone-17-Besprechung des Fotografen Tyler Stalman. Unter dem Titel „A Photographer’s Review“ setzt sich Stalman mit den Kamerasystemen der neuen Geräte auseinander und geht in diesem Zusammenhang in besonderem Maße auch auf die begleitenden Softwarefunktionen ein.

Ein Favorit Stalmans ist die überarbeitete Selfie-Kamera. In diesem Jahr verfügen erstmals alle neuen Modelle des iPhone über dieselbe, außerordentlich leistungsfähige Frontkamera. Das neue quadratische Sensorformat der Kamera ermöglicht es, Fotos und Videos sowohl im Hoch- als auch im Querformat aufzunehmen, ohne das Gerät drehen zu müssen. Qualitativ sorgt der größere Sensor zudem dafür, dass Selfies weniger Bildrauschen zeigen und näher an die Qualität der Hauptkameras rücken.

In seinem Video testet der Fotograf die neuen Kameras in unterschiedlichen Situationen und demonstriert den Leistungsumfang von Hard- und Software anhand von beeindruckenden Beispielen. Auch die neuen AirPods Pro 3 finden in diesem Zusammenhang Erwähnung. Die Ohrhörer lassen sich nicht nur als externes Mikrofon für die Kamera-App verwenden, sondern können zudem als Fernauslöser genutzt werden.