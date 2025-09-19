Das Top-Feature der neuen Modelle
iPhone 17: (Beinahe) alles dreht sich um die Kameras
Die Kamera des iPhone 17 Pro spielt nicht ohne Grund in dem neu von Apple veröffentlichten Werbespot „The Ultimate Pro“ eine Hauptrolle. Apple hat die neuen Spitzenmodelle seiner iPhone-Produktlinie mit derart leistungsfähigen Film- und Fotofunktionen ausgestattet, dass immer mehr professionelle Akteure in diesem Bereich klassisches Equipment durch ihr Smartphone ersetzen.
Zu dem Song „Come Rain Or Come Shine“ von Connie Francis präsentiert Apples neuestes Werbevideo das iPhone 17 Pro als Actionkamera und Aufnahmegerät in Extremsituationen. Dass es sich bei dem Gerät um ein Smartphone handelt, wird gar nicht erst mehr erwähnt.
Die neuen iPhone-Kameras im Praxistest
Der professionelle Einsatz des iPhone 17 Pro als Kamera ist auch Thema des ebenfalls auf YouTube veröffentlichten iPhone-17-Besprechung des Fotografen Tyler Stalman. Unter dem Titel „A Photographer’s Review“ setzt sich Stalman mit den Kamerasystemen der neuen Geräte auseinander und geht in diesem Zusammenhang in besonderem Maße auch auf die begleitenden Softwarefunktionen ein.
Ein Favorit Stalmans ist die überarbeitete Selfie-Kamera. In diesem Jahr verfügen erstmals alle neuen Modelle des iPhone über dieselbe, außerordentlich leistungsfähige Frontkamera. Das neue quadratische Sensorformat der Kamera ermöglicht es, Fotos und Videos sowohl im Hoch- als auch im Querformat aufzunehmen, ohne das Gerät drehen zu müssen. Qualitativ sorgt der größere Sensor zudem dafür, dass Selfies weniger Bildrauschen zeigen und näher an die Qualität der Hauptkameras rücken.
In seinem Video testet der Fotograf die neuen Kameras in unterschiedlichen Situationen und demonstriert den Leistungsumfang von Hard- und Software anhand von beeindruckenden Beispielen. Auch die neuen AirPods Pro 3 finden in diesem Zusammenhang Erwähnung. Die Ohrhörer lassen sich nicht nur als externes Mikrofon für die Kamera-App verwenden, sondern können zudem als Fernauslöser genutzt werden.
Ich vermisse immer noch die Möglichkeit während eines laufenden Videos zwischen Front und Rear Kameras umzuschalten.
+1
Du kannst ja jetzt beide parallel laufen lassen. Bis jetzt nutze ich (iPhone 11pro) die App „DoubleTake“ und schneide dann hinterher raus was ich brauche.
genauso ist es, die Systemkamera bleibt immer häufiger zu Hause
Wenn korrekte Geometrie an den Rändern keine Rolle spielt…
Welche? Ernst gemeinte Frage! Wenn ich mit meiner Spiegelreflexkamera von 2015 Fotos mache, sehen die immer noch besser aus als die vom iPhone 16.
Warum soll ich mir als Gelegenheitsknipser für viel Geld solch ein Gerät holen mit einer Technik, die weder brauche, noch ausreizen kann.
Musst du ja auch nicht. Dafür gibts dann ja auch andere Modelle in Lineup.
An alle die das 15pro vorher hatten und jetzt das 17pro. Ist der Unterschied so gross ? Ich glaube dem Profi nicht, der mit einem Kasten auch fotografieren.
Nein ist es nicht. Sieh dir mal ein paar Videos auf YouTube an. Die zeigen sogar kaum Unterschiede im Telebereich, obwohl 4x mehr Pixel. Die Kamera hat sich seit dem 14 Pro kaum verbessert. Es ist seit 3 Jahren der selbe Sensor.
Natürlich ist jede Spiegelreflexkamera besser. Aber die sind auch riesig und schwer. Wer hat schon Lust die Dinger jeden Tag dabei zu haben? Ich bevorzuge da klar das Smartphone. Und was dessen Kameras inzwischen leisten ist der Hammer. Bis ich die Spiegelreflexkamera ausgepackt habe, das richtige Objektiv aufgeschraubt habe ist der Moment den ich festhalten wollte schon vorbei.
Kratzfest scheinen die 17pro aber absolut nicht zu sein… die Teile in den Läden sehen teilweise schon fürchterlich aus. Auch im Netz kursieren viele Berichte über jede Menge Kratzer, bei allen Farben. Ich warte auf alle Fälle erstmal ab…
Alu halt…
wurde ja nicht gemacht weil es das beste Material ist (also Härte mäßig)
Was häufig keine Erwähnung findet, ist die Tatsache, dass der „8-fache“ optische Zoom eher ein Marketingtrick ist. Das 17 Pro verfügt maximal über 4-fachen optischen Zoom. Für die zusätzliche Vergrößerung wird lediglich der Ausschnitt des Sensors gecropped. Deswegen schreibt Apple auch auf der Webseite „8x Zoom in optischer Qualität“ und nicht „8x optischer Zoom.“
Aber 4x mit 48MP ist trotzdem hochauflösender als 5x mit 12MP
Even und daher nicht zu vergleichen mit einen digitalen Zoom. Gibt aber nun genug Videos die das beweisen.
Optisch halt mit 12 Mp, also ein richtiges Foto und nicht ein durch AI interpretiertes Abbild.
Es handelt sich im eigentlichen (bzw. Optischen) Sinne überhaupt nicht um einen Zoom, es sind ja lediglich verschiedene Festbrennweiten, die digital kombiniert und ggf. gecropt werden. Zoom-Objektive haben jedoch eine variable Brennweite.
Habe noch nie ein Pro wegen der Kameras gekauft. Wenn die auf dem Event gezeigt werden, gehe ich immer zum Kühlschrank.
Ich finde leider, dass die neuen Pro Modelle in Haptik an Wert verloren haben. Durch die Abrundung fühlt es sich nicht sicher in der Hand an. Das ist meiner Meinung nach ein schritt zurück. Ich Trauer jetzt schon meinem 14 Pro nach. Hat sich einfach besser angefühlt in der Hand.
Kann ich bestätigen. Leider ist die Rückseite sehr rutschig.
Ist doch perfekt für dich. Behalte dein 14 Pro.
Ich hab es auch noch als Max und bin immer noch zufrieden. Geht es jetzt für mich ins vierte Jahr. Ich spare dieses Jahr Geld :)
Meine Probleme mit dem 17pro vs. 15Pro. 17Pro: 48MP nur fix bei RAW, bei Heic wird auch mal mit 12MP aufgenommen, keine Ahnung warum wenn ich 48 möchte. Live Phots mit der Main gehen garnicht bei 48MP. Videos 120FPS nur bei Main, will man auch 0,5 oder x4 nutzen kann man nur 60 einstellen. Wenn man Live Photos und 0,5-20 Zoom bei Videos nutzt bekommt man so gut wie nichts mehr was nicht das 15Pro auch schon konnte. Freue mich wenn mir jemand sagt was ich konkret falsch mache aber bis jetzt Riesen Enttäuschung.
Ich hoffe sehr, dass die Modelle alle die gleiche Kamera habe und nicht dieselbe.
;)