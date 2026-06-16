Die hier erst seit Kurzem erhältliche 3-in-1-Ladestation von Lisen kann ein kompatibles iPhone kabellos mit bis zu 25 Watt laden. Mit dem Rabattcode CIRUFEBP lässt sich das Zubehör aktuell für lediglich 24,47 Euro bestellen. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 49,99 Euro.

Neben dem iPhone lassen sich mit der Kombi-Ladestation auch die Apple Watch und das Ladecase der AirPods aufladen. Das All-in-One-Prinzip soll laut Hersteller für mehr Ordnung auf Schreibtisch oder Nachttisch sorgen. Im Vordergrund steht allerdings die Möglichkeit, ein aktuelles iPhone mit bis zu 25 Watt und damit extrem schnell zu laden, ohne dass hierfür ein Kabel angeschlossen werden muss.

Bis zu 25 Watt für aktuelle iPhones

Beim iPhone ist die schnelle Ladefunktion seit dem iPhone 16 integriert. Ältere, mit MagSafe kompatible Modelle können mit dem Ladeständer von Lisen ebenfalls geladen werden, die maximale Geschwindigkeit ist dann allerdings auf 15 Watt begrenzt.

Klappbare Ladegeräte wie dieses eignen sich nicht nur für den Einsatz auf dem Schreib- oder Nachttisch, sondern sind insbesondere auf Reisen praktisch. Statt mehrere Ladegeräte und Kabel mitzunehmen, lassen sich hiermit verschiedene Geräte mit einer einzigen Ladestation versorgen. Im Lieferumfang ist neben dem Ladegerät selbst auch ein Anschlusskabel sowie ein USB-C-Netzteil enthalten, das mit 45 Watt ausreichend leistungsfähig ist.

Standby-Modus im Querformat nutzen

Das iPhone lässt sich wahlweise im Hoch- oder Querformat auf dem Ladeständer platzieren. Im Querformat profitiert man von Apples Standby-Modus. Bereits seit iOS 17 kann man auf dem Bildschirm beispielsweise die Uhrzeit oder ausgewählte Widgets anzeigen, mit deren Hilfe man zusätzliche Informationen oder Bedienmöglichkeiten auf den Bildschirm bringt.

Achtet wie immer bei solchen Aktionen darauf, dass der Rabattcode korrekt eingegeben und auf den Endpreis angerechnet wird. Der endgültige Preis wird erst im letzten Bestellschritt an der Amazon-Kasse angezeigt.