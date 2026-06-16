Mit Rabattcode nur 24,47 Euro
Günstige 3-in-1-Ladestation lädt kabellos mit 25 Watt
Die hier erst seit Kurzem erhältliche 3-in-1-Ladestation von Lisen kann ein kompatibles iPhone kabellos mit bis zu 25 Watt laden. Mit dem Rabattcode CIRUFEBP lässt sich das Zubehör aktuell für lediglich 24,47 Euro bestellen. Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers liegt bei 49,99 Euro.
Neben dem iPhone lassen sich mit der Kombi-Ladestation auch die Apple Watch und das Ladecase der AirPods aufladen. Das All-in-One-Prinzip soll laut Hersteller für mehr Ordnung auf Schreibtisch oder Nachttisch sorgen. Im Vordergrund steht allerdings die Möglichkeit, ein aktuelles iPhone mit bis zu 25 Watt und damit extrem schnell zu laden, ohne dass hierfür ein Kabel angeschlossen werden muss.
Bis zu 25 Watt für aktuelle iPhones
Beim iPhone ist die schnelle Ladefunktion seit dem iPhone 16 integriert. Ältere, mit MagSafe kompatible Modelle können mit dem Ladeständer von Lisen ebenfalls geladen werden, die maximale Geschwindigkeit ist dann allerdings auf 15 Watt begrenzt.
Klappbare Ladegeräte wie dieses eignen sich nicht nur für den Einsatz auf dem Schreib- oder Nachttisch, sondern sind insbesondere auf Reisen praktisch. Statt mehrere Ladegeräte und Kabel mitzunehmen, lassen sich hiermit verschiedene Geräte mit einer einzigen Ladestation versorgen. Im Lieferumfang ist neben dem Ladegerät selbst auch ein Anschlusskabel sowie ein USB-C-Netzteil enthalten, das mit 45 Watt ausreichend leistungsfähig ist.
Standby-Modus im Querformat nutzen
Das iPhone lässt sich wahlweise im Hoch- oder Querformat auf dem Ladeständer platzieren. Im Querformat profitiert man von Apples Standby-Modus. Bereits seit iOS 17 kann man auf dem Bildschirm beispielsweise die Uhrzeit oder ausgewählte Widgets anzeigen, mit deren Hilfe man zusätzliche Informationen oder Bedienmöglichkeiten auf den Bildschirm bringt.
Achtet wie immer bei solchen Aktionen darauf, dass der Rabattcode korrekt eingegeben und auf den Endpreis angerechnet wird. Der endgültige Preis wird erst im letzten Bestellschritt an der Amazon-Kasse angezeigt.
Leider 34,96€
Klingt nach einem guten Angebot. Allerdings komme ich nicht auf den Preis. Aktionscode scheint nicht zu funktionieren.
Korrigiere. Wenn man es richtig macht, funktioniert es. ;-) Danke!
Hat super funktioniert mit dem Code.
Verspricht für den Preis ne gute Lösung zu sein. Danke für den Hinweis
Leider keine Schnellladefunktion für die Apple Watch…
Für den Preis, egal. Aber ja vermisse ich auch.
Wo kann ich den rabatcode einlösen ?
Hab’s gefunden, danke
Und wie schnell wird die Uhr aufgeladen?
Langsam.
Super, danke.
Da stellt sich noch die Frage, ob die Uhr auch schnell geladen wird!
Das wird leider hier und bei Amazon nicht beantwortet. :-(
Die Apple Watch wird mit 2,5 W geladen.
Wenn ich immer lese „Ordnung auf dem Nachttisch“, zweifele ich die Sinnhaftigkeit von einem schnellen MagSafe-Ladeanschluss an. Die Schlafzeit sollte doch auch ausreichen, wenn das iPhone langsam geladen wird.
Kennt jemand eine MagSafe 3 in 1 Ladestation, die eine Abschaltung der Schnellademöglichkeit vorsieht? Gerne auch eine 2 in 1 Ladestation, wenn die Schnellademöglichkeit abgeschaltet werden kann.
Meine Meinung dazu. Die heutigen Batterien sind auch beim schnellen Laden robust. Wichtig ist, dass die Batterie nicht immer bis zum 100% Limit geladen wird. So 80-85% helfen der Batterie mehr, als wenn sie permanent langsam bis 100% geladen wird.
Einfach laden! Macht euch keinen Kopf mehr.
Finde 2 in 1 DEUTLICH besser. Man lädt eh nie alle drei Geräte gleichzeitig und die AirPods haben auch Magsafe. Meist wird bei solchen Ladegeräten für die AirPods aber eben kein Magnet eingebaut. Für mich dann sofort ein No-Go.
Ich bin offenbar zu blöd. Ich finde nicht, wo ich den Rabatt-Code eingeben kann. Kann mir bitte jemand einen Tipp geben ? Vielen Dank !